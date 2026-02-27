Enduro del Verano: Misión cumplida para la legión mercedina

Una nueva y exitosa edición del Enduro del Verano se concretó el pasado fin de semana en la costa atlántica argentina, fue la número 31, con más de 750 motos inscriptas para el main event, es decir la carrera mayor del día domingo.

La actividad suele comenzar el viernes con la carrera de Supercross y el continuar el sábado con el Super ATV de los cuatriciclos, para quedar listos y camino a esa tremenda largada simultánea donde se ubican los más destacados del mundo y aquellos que van a intentar ganar en sus categorías o simplemente llegar.

En el clasificador general de las dos ruedas hubo una carrera que por momentos fue electrizante y que quedó en manos del belga Ciryl Genot, al mando de una Honda, quien logra inscribir su nombre por primera vez en la lista de ganadores. El argentino Joaquín Poli con Kawasaki fue quien ocupó el segundo escalón del podio, y la Fantic del neerlandés Lars Van Berkel se quedó con el tercer puesto.

Por supuesto y como habíamos anticipado estuvieron presentes los pilotos locales, los cuales consiguieron todos terminar la competencia, lo que se presente como un hecho muy auspicioso. Además, alguno de ellos pudo ser parte del podio de su categoría y el joven Mateo Larrondo, que sigue mostrando su progreso, fue el mejor ubicado en la general.

Si bien Mateo no pudo estar entre los 10 mejores de los Amateurs, concluyó en el puesto 13, terminó la carrera en la posición 104 de la general entre alrededor de 750 participantes y con muchos de ellos del circuito profesional.

En tanto Carlitos Scasso se alzó con el puesto número 7 de la Master E lo que le valió la entrega de un trofeo a la hora de las coronaciones. Muy cerca de acceder a ese momento estuvo Juan Ignacio Boragno quien arribó undécimo en la Master C.

Completaron las llegadas Juani Montenegro (Master C), Juan Larrondo (Master D), quien sufrió una caída en el comienzo de la competencia y tuvo que buscar remontar posiciones, y Segundo Rubiero quien fue parte de la Amateur Limitada.

En resumen ha sido otro balance positivo de una nueva participación de los pilotos mercedinos que acostumbran a ser parte de este impresionante acontecimiento que se registra cada año en el predio Luis Pighetti de Villa Gesell sobre un trazado de alrededor de 12 kilómetros.