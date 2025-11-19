Encuentro regional de Orquesta Escuela en Mercedes

Este sábado se llevó a cabo “Sonando en el Oeste”, el encuentro provincial de orquestas de la Región 9 y 10 a la que pertenece Mercedes con cuatro orquestas invitadas.

El coordinador pedagógico Manuel Maturo, que integra el proyecto desde su nacimiento, explicó que “es un evento pensado para que los chicos se conozcan y establezcan relación con sus pares de otras ciudades, además de ofrecer la posibilidad de que nuevas personas conozcan nuestra ciudad y el trabajo turístico y cultural que se está desarrollando”.

El encuentro contó con la presencia de la Orquesta de Parque Laza, de Luján; la Orquesta del Bicentenario de General Rodríguez; la Orquesta Arroyos y Sembraderos, de San Andrés de Giles y La Orquesta Escuela de Mercedes. Juntos estuvieron trabajando desde la mañana del sábado en talleres divididos por instrumentos donde estudiaron las obras que más tarde ofrecerían en público las cuatro orquestas. “Es un encuentro integral, educativo y recreativo que, además, nos sirve a los coordinadores para compartir experiencias de trabajo y analizar el presente de cada uno con el fin de mejorar el proceso de enseñanza”, contó Maturo.

Con un marco que reunió a más de 50 músicos entre niños y adolescentes, las cuatro ciudades tocaron el carnavalito “La vicuñita”; “Hit de Road Jack” de Ray Charles y hasta se dieron el lujo de interpretar una obra de Shostakovich ante un público numeroso que colmó el andén del C. C. La Trocha en la tarde del sábado.

La Orquesta Escuela de Mercedes abre sus puertas todos los años de manera libre y gratuita brindando los instrumentos a cada alumno para su estudio y recibe a aquellos chicos que deséen transitar el mundo musical con o sin conocimientos previos, lo que transforma esa realidad en una gran oportunidad para educar, compartir y crear en conjunto.