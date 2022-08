Encuentro regional de dispositivos de masculinidades

PATRONATO DE LIBERADOS

El mismo se llevó adelante en el Museo de Arte y con el objetivo de generar e impulsar dispositivos territoriales de abordaje sobre las masculinidades.

Al respecto, el intendente Juan Ignacio Ustarroz manifestó “uno siempre trata de acompañar estas iniciativas, recuerdo cuando arrancamos en la gestión que también armamos una mesa con patronato para trabajar las iniciativas que de allí salían” y agregó “en nuestra ciudad y desde el comienzo de la gestión, estamos trabajando, en lo que ahora es la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, sobre esta problemática, donde siempre estamos trabajando, tanto con Nación como con Provincia para poder sumar nuevos dispositivos y así poder avanzar como sociedad”.

“Hoy tenemos leyes que han puesto blanco sobre negro a esta cuestión, y ayudan a generar las transformaciones necesarias de una sociedad, por lo que este tipo de acciones ayudan a mejorar todo lo que hay que mejorar” aseguró Ustarroz y remarcó que “lo central en este contexto de crisis es poder pensar, diseñar y construir un Estado distinto, primero muy integrado hacia adentro y con mucha articulación”.

Por su parte, la directora de la Región 6 de Patronato de Liberados Celeste Burone expresó “nosotros organizamos estos encuentros con la idea de comenzar a trabajar esta política nueva, donde lo que se busca es que el Patronato tenga sus propios dispositivos territoriales de abordaje sobre masculinidades”.

“Nuestra ciudad es una referente a nivel zonal, como gestión, hacia otras localidades de la provincia de Buenos Aires”, destacó Burone quien destacó que en lo que respecta a perspectiva de género y diversidad y a tratamiento de masculinidades “en Mercedes ha habido una gran movida impulsada por muchas mujeres y apoyadas desde el Gobierno Municipal, lo que ha generado una política pública muy fuerte sobre esta temática”.

Asimismo, Burone señaló que “cada una de las departamentales tiene delegaciones, donde no todas las departamentales tienen dispositivos propios y tiene que ver con dos cuestiones, por un lado, que a veces no hay gente y por otro, es que a veces hay dispositivos fuertes en territorio que están trabajando muy bien en la temática y entonces no lo veíamos como urgente”.

En este sentido, Burone remarcó “se priorizó los casos de las delegaciones donde la urgencia era mucha, por lo que realizamos este encuentro regional para capacitarnos y poder abordar de la mejor manera esta problemática”