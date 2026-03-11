Encuentro de Cicloturismo con el objetivo de unir pueblos rurales

La Municipalidad de Mercedes, en conjunto con la agrupación «Ciclistas en Movimiento» anunciaron la apertura de inscripciones para el Encuentro Regional de Cicloturismo Mercedes 2026.

El evento, se llevará a cabo el domingo 29 de marzo partiendo desde el Parque Municipal Independencia (Sector CEMUADRA). La propuesta busca integrar el deporte con el paisaje bonaerense, trazando una ruta que conecta puntos históricos como Espora, Franklin y San Jacinto. Según informaron oficialmente, la largada está prevista para las 09:00 horas.

Se han dispuesto dos modalidades de participación: Circuito de 30K: Orientado a quienes buscan una experiencia recreativa y Circuito de 60K: Pensado para ciclistas que deseen un desafío de mayor exigencia física.

El valor de la participación es de $6.000 e incluye servicios esenciales para garantizar la seguridad del deportista, tales como puestos de hidratación y operativo de seguridad durante todo el trayecto, también se agregó que será con cupos limitados. Para realizar la inscripción comunicarse a la línea de WhatsApp 2324-592436. Se recuerda a los participantes el uso de casco obligatorio.