ENARGAS inició la Campaña Anual de Prevención de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono

Con motivo de la llegada de las bajas temperaturas y el encendido de los artefactos gasodomésticos, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informa que inició la Campaña Anual de Prevención de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono y Uso Responsable del Gas.

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico producto de la combustión incompleta del gas, cuya inhalación provoca lesiones graves a la salud y puede llegar a ser mortal. El CO es inodoro, incoloro e insípido, por lo que no podemos detectarlo con nuestros sentidos. Estas características lo hacen sumamente peligroso dado que, si se respira, puede causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos.

Por ello, desde la Gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del Organismo se promueven distintas acciones, brindándole a los usuarios información y consejos para generar conciencia en lo que respecta al uso responsable y eficiente del servicio de gas natural y, en consecuencia, a la prevención de accidentes vinculados a la inhalación de monóxido de carbono.

A partir de esta premisa, el ENARGAS ofrece jornadas virtuales de capacitación a lo largo y ancho de todo el país. Estos encuentros, cuentan con el apoyo de la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS), la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y las distribuidoras de gas natural por redes. A su vez, sacando provecho de la masividad e inmediatez de las nuevas tecnologías, se realizan diferentes actividades vinculadas con estas temáticas, por medio de las redes sociales del Organismo.

Es importante resaltar que el Ente promueve el interés público y la difusión de esta campaña, ya que es una temática sensible para la comunidad en general. De tal modo, coordina acciones con Municipalidades, Defensorías del Pueblo y Oficinas de Información al Consumidor de todo el país para alcanzar una mayor visibilidad.

Finalmente, cabe recordar que el mantenimiento de artefactos e instalaciones internas de las viviendas es responsabilidad particular de cada usuario y usuaria, que se sugiere realizar una vez por año por un gasista matriculado.