En operativo de control en Chivilcoy recuperan moto robada en Mercedes

La Policía Vial de Chivilcoy recuperó una motocicleta robada en nuestra ciudad.

En el marco de un operativo de prevención de delitos y control de accesos a la ciudad, personal de la Policía Vial de Chivilcoy logró recuperar una motocicleta que había sido robada en Mercedes.

El procedimiento se llevó a cabo sobre rutas y distintos accesos a la vecina ciudad, en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Chivilcoy.

Durante el control vehicular, los efectivos interceptaron una motocicleta marca Honda, modelo XR 250 cc, que registraba pedido de secuestro activo por un robo denunciado en nuestra ciudad. La denuncia había sido radicada por la víctima en la Comisaría Primera de dicha ciudad, con intervención de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Mercedes.

Al momento de la interceptación, el rodado era conducido por Braian Bustamante, mayor de edad y domiciliado en el partido de Chivilcoy. Tras constatar la situación, se procedió al secuestro de la motocicleta y al inicio de actuaciones judiciales por “Esclarecimiento de robo y encubrimiento”, quedando tanto el conductor como el vehículo a disposición de la justicia interviniente.

Según se informó, la moto presentaba modificaciones en su apariencia para intentar confundir. El rodado original era de color blanco y negro, pero había sido cambiado con otro color, presuntamente con el objetivo de facilitar su traslado e ingreso a la ciudad de Chivilcoy.