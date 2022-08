En Mercedes también podrán vacunarse de 6 a 2 años contra el covid-19 

INSCRIPCIÓN ABIERTA

En nuestra ciudad se abrió la inscripción para vacunar a niños de 6 meses a 2, donde en nuestra ciudad se calculan unos 2.500 chicos en ese grupo etario en nuestra ciudad.

Néstor Pisapia, secretario de salud municipal informó “a partir de este lunes arrancó la inscripción para la vacunación de niños y niñas de 6 meses a dos años, es a través de la página del Vacunate donde el adulto lo inscribe para primera dosis, donde, además, de manera automática le llegará el turno para la segunda dosis, entre una y otra existe una diferencia de 30 días” y agregó “es una vacunación no obligatoria pero imprescindible para terminar con esta pandemia, donde es muy importante proteger a este grupo por medio de la vacunación, lo que permite, además, disminuir la circulación viral”.

En este sentido, el secretario de salud señaló “la vacunación está recomendad por la Sociedad Argentina de Pediatría, por las sociedades científicas internacionales, donde la vacuna que se va a aplicar es la moderna pediátrica” y señaló “este jueves tengo, como integrante del Comité de Neumonología de la Sociedad Argentina de Pediatría, estaré presente en una reunión con el Comité de Infectología y con miembros sanitarios de Nación donde vamos a delinear el porqué de la necesidad y la importancia de la vacunación”.

“Los primeros inscriptos, la semana que viene, ya estarán recibiendo los turnos para la

vacunación” apuntó Pisapia remarcó “todas las enfermedades que son prevenibles a través de vacunas, debemos tener la responsabilidad de vacunar a nuestros hijos. Estamos viendo que en todos los vacunados, si bien se puede dar un cuadro gripal o tos, no se llega a la internación como nos tocó atravesar en el 2020 cuando no estaba la vacunación por lo que creo que está más que probada la efectividad de la vacunación”.

En este sentido, contó “nosotros vamos a descentralizar la vacunación, donde ya hemos armado los posibles centros de vacunación, aún estamos esperando confirmación desde la provincia de Buenos Aires, hemos mandado las opciones y ellos nos indicarán cuántos centros periféricos y cuáles. Entendemos que cerca del fin de semana vamos a tener esa información y lo estaremos publicando en la página de la Municipalidad y las redes de la Secretaría de Salud para poder informar. De todas maneras, cuando le llega el turno de vacunación, ahí dice dónde, el día y la hora”.