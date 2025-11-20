En detalle: las líneas de colectivos del AMBA que ya permiten pagar con tarjeta o con código QR

Esta diversidad de alternativas (tarjetas de débito, crédito o prepagas sin contacto Visa y Mastercard, dispositivos móviles, NFC y códigos QR) busca facilitar el acceso y agilizar el proceso de validación en los colectivos.

Cuáles son las líneas que aceptan esta metodología de tarjeta o QR:

El sistema de pagos abiertos ya se encuentra activo en una extensa nómina de líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA. Según informó la secretaría de Transporte, las líneas que aceptan tarjeta o QR son la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 150, 152, 154, 158, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Ayer se anunció la incorporación de 54 nuevas líneas al esquema de pagos abiertos con la inclusión de servicios municipales, provinciales y nacionales. Entre las municipales, se añadieron ramales de Almirante Brown (501A), José C. Paz (741), La Matanza (620, 622, 624, 628), Lanús (524), Lomas de Zamora (540, 542, 548, 550, 551, 552, 553), Mercedes (1, 2B), Morón (634, 635), Pilar (501B, 503), San Fernando (710), San Miguel (740) y San Vicente (503C).