En ANSES, el gobierno lanzó plan de retiro voluntario

A través de la Resolución 68/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional de Milei formalizó el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR).

La medida busca «continuar con la reducción de la planta estatal y la eficiencia del gasto público» en el organismo, según indicaron fuentes oficiales.

El plan se trata de un acuerdo mutuo (Art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo), lo que implica una desvinculación por voluntad de ambas partes que luego debe ser ratificada ante el SECLO.

El régimen está disponible para el personal de ANSES con al menos dos años de antigüedad. Sin embargo, la aceptación del retiro no es automática: queda sujeta a la evaluación y aprobación final del organismo. El período límite será hasta el cierre, el 5 de abril de 2026.

No podrán participar quienes tengan procesos judiciales contra la administración, quienes ya hayan iniciado el trámite jubilatorio o quienes superen los 62 años de edad.

Información: Se pagará el 90% por cada año de antigüedad (o fracción mayor a tres meses). Se tomará sobre los conceptos brutos mensuales habituales. El máximo será de 24 haberes brutos. Se abonará en una sola cuota si el monto es de hasta $80 millones. Si supera esa cifra, se abonará en dos cuotas mensuales iguales.