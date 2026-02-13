El Senado aprobó la reforma laboral

Por
redaccion
-
0
142

En una extensa sesión de más de 16 horas, el proyecto del Ejecutivo consiguió 42 votos a favor y 30 rechazos, quedando a un paso de convertirse en ley.

 

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei describió la iniciativa como una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas no contaba con las herramientas necesarias para la creación de empleo registrado en el país.

 

Milei agradeció especialmente a los senadores que acompañaron la media sanción y afirmó que comprendieron “el mandato expresado en las urnas”.

 

El Gobierno expresó confianza en que el proyecto tenga un tratamiento veloz y sostuvo que los diputados deberían “comprender el mandato popular” y avanzar rápidamente hacia la aprobación definitiva.

 

Con la media sanción en el Senado, la Casa Rosada apunta ahora a obtener su aprobación en Diputados. Según el mensaje oficial, “con reglas claras y el esfuerzo de los argentinos”, el país podrá encaminarse hacia una nueva etapa de crecimiento.

redaccion

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí