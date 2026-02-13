El Senado aprobó la reforma laboral

En una extensa sesión de más de 16 horas, el proyecto del Ejecutivo consiguió 42 votos a favor y 30 rechazos, quedando a un paso de convertirse en ley.

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, la administración de Javier Milei describió la iniciativa como una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas no contaba con las herramientas necesarias para la creación de empleo registrado en el país.

Milei agradeció especialmente a los senadores que acompañaron la media sanción y afirmó que comprendieron “el mandato expresado en las urnas”.

El Gobierno expresó confianza en que el proyecto tenga un tratamiento veloz y sostuvo que los diputados deberían “comprender el mandato popular” y avanzar rápidamente hacia la aprobación definitiva.

Con la media sanción en el Senado, la Casa Rosada apunta ahora a obtener su aprobación en Diputados. Según el mensaje oficial, “con reglas claras y el esfuerzo de los argentinos”, el país podrá encaminarse hacia una nueva etapa de crecimiento.