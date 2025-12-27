El Programa «Primeros Mil Días» celebró un nuevo cierre de curso preparto en Gowland-Agote

En una jornada cargada de emoción y aprendizaje, familias de la zona rural completaron el ciclo de preparación para el nacimiento en la sede de la Sociedad de Fomento de Gowland – Agote. El intendente Juan Ustarroz agradeció a las familias por seguir confiando en el premiado y reconocido dispositivo municipal, como así también la solidaridad de las Abuelas Tejedoras.

Cierre

En el marco de las políticas de acompañamiento a la primera infancia, el programa municipal «Primeros Mil Días» llevó adelante el cierre de un nuevo curso de preparación para el parto. El encuentro tuvo lugar en la Sociedad de Fomento de Gowland – Agote, consolidando este espacio como un punto de referencia para las familias de la localidad y zonas aledañas.

Solidaridad

En el cierre del último curso del año también participaron las Abuelas Tejedoras quienes solidariamente confeccionan vestimentas especialmente diseñadas para las y los futuros bebés.

Cercanía y comunidad

La descentralización de estos cursos hacia Gowland y Agote permite que las familias no tengan que trasladarse largas distancias para acceder a formación pública y de calidad. El cierre del curso incluyó la entrega de kits y mochilas completas diseñados para garantizar que cada bebé tenga un comienzo de vida con igualdad de oportunidades. Los mismos son confeccionados en los talleres del C.I.C-

Desde la coordinación del programa destacaron la importancia de la participación de los padres y acompañantes, subrayando que «el nacimiento es un hecho social y familiar, y que el Estado esté presente en esta etapa es fundamental para fortalecer el tejido comunitario».

Con este nuevo grupo de egresados, el programa «Primeros Mil Días» continúa expandiendo su alcance, priorizando la salud integral y el bienestar de las infancias desde la gestación.

Natalidad

Este programa se enmarca también en una de las caídas de la natalidad más grande de la historia de la ciudad, donde en 2015 en Mercedes hubo 1144 nacimientos y el año pasado, 571, dando cuenta de la abrupta caída de nacimientos y su impacto en distintas instituciones, como las educativas y deportivas, especiales lugares de inserción infantil.