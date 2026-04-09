El programa «Mercado en tu Barrio» llega hoy jueves a La Trocha y Gowland con importantes descuentos

La Municipalidad de Mercedes confirmó una nueva edición del programa itinerante «Mercado en tu Barrio» para hoy jueves 9 de abril.

La iniciativa busca acercar productos de primera necesidad a precios mayoristas, contará con la participación de la Red Precios Justos, especializada en lácteos y pastas frescas.

La jornada se dividirá en dos puntos estratégicos para facilitar el acceso de los vecinos:

– Complejo Cultural La Trocha (Av. 40 y 21): De 9:00 a 13:30 hs.

– Gowland: De 14:00 a 16:00 hs.

Ahorro y beneficios con Cuenta DNI

Uno de los principales atractivos de esta fecha es el beneficio para usuarios de Cuenta DNI del Banco Provincia, quienes podrán acceder a un 40% de descuento en sus compras de lácteos y pastas.

Además, se informó que durante la jornada los vecinos podrán acercarse para realizar trámites relacionados con la tarjeta SUBE, unificando así servicios municipales y beneficios comerciales en un mismo espacio.

Ofertas destacadas

La Red Precios Justos presentó un listado de productos de marcas reconocidas como La Serenísima, Gándara y La Suipachense. Entre las ofertas más competitivas se encuentran:

Leche (1 Lt): $1300

Yogur (1 Lt): $1600

Combo Familiar: Por $12.000, incluye 2 paquetes de tapas de empanadas, 2 de pascualina, 1kg de ravioles, 1 paquete de ñoquis o fideos, 1 litro de leche, 1 litro de yogur y un postrecito.

Otras opciones: 10 prepizzas por $6800 y 3 paquetes de pan lactal chico por $5000.

Estos operativos suelen agotar stock rápidamente debido a las buenas ofertas presentadas. Se recomienda a los vecinos asistir temprano, dado que la venta se mantiene hasta agotar stock, una constante en las visitas previas de los camiones de la Red a la ciudad.