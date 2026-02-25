El presidente de YPF anticipó exportaciones de energía por USD 14.000 millones en 2026

Horacio Marín dijo que durante 2026 habrá un aumento en las exportaciones energéticas, totalizando entre USD 13.500 millones y USD 14.000 millones, luego de haber ascendido a USD 11.000 millones en 2025.

Según afirmó, el país alcanzará, entre 2027 y 2031, un volumen inédito de ventas externas de petróleo y GNL gracias a las inversiones y alianzas internacionales en marcha.

“Tenemos que terminar el oleoducto VMOS, que ya pasamos el 50% y se termina a fin de año. Entonces, hasta el 2027 no puede haber un salto en las exportaciones, porque Argentina no tiene poder de evacuación”, enfatizó ante el reclamos de las pymes del sector.

Además, destacó el rol clave del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), llevado adelante junto a compañías internacionales. Se trata de acuerdo con la italiana ENI y la gigante árabe XRG.

Añadió que en breve podría sumarse un nuevo inversor: “Hay una posibilidad de que ingrese un cuarto socio muy importante”. Asimismo, adelantó que en la primera etapa se van a exportar 100.000 barriles de petróleo.

El presidente de YPF sumó que el proyecto Argentina LNG tendrá un impacto significativo en materia de empleo: “El proyecto Argentina LNG va a generar 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”.

Por último, consultado por la reciente aprobación de la reforma laboral, Marín dijo que se está analizando, pero que “por supuesto, una reforma laboral siempre es buena”.