El municipio vuelve a reclamar al gobierno nacional por mantenimiento ferroviario

Después de una serie de cartas, reclamos y mails que nunca tuvieron respuesta, y tras un nuevo accidente fatal, el municipio volverá este lunes a intimar formalmente al gobierno nacional para que efectivice las tareas obligatorias de reparación y mantenimiento en la infraestructura ferroviaria que existe en el Partido (vías, trenes, barreras, señales, etcétera), correspondiente a las líneas Sarmiento y San Martín.

La intimación, impulsada por la intendenta interina, Mariana San Martín, y enviada a las distintas dependencias que administran los trenes nacionales, lleva la firma del secretario de Gobierno interino, Esteban Buzzalino, quien reclama que “en un plazo perentorio e improrrogable de 72 horas se proceda a realizar las tareas de mantenimiento integral y reparación de infraestructura ferroviaria en el trayecto urbano de nuestra ciudad correspondiente a las líneas San Martín y Sarmiento”.

Antes de Buzzalino, el municipio presentó intimaciones firmadas por el intendente, Juani Ustarroz; el secretario de Seguridad, Matías Maresca; y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Emanuel Pérez Carrera; entre otros funcionarios. También lo hizo Nancy Okos, especialista en Seguridad Vial. Todos ellas cayeron en saco roto a pesar de la insistencia y la diversidad: fueron enviadas a los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (Matías Galparsoro, reemplazado sucesivamente por Gerardo Boschín y hoy Sebastián Giorgetti), Trenes Argentinos Cargas (Alejandro Núñez), Trenes Argentinos Infraestructura (Marcelo Krajzelman, ahora sustituido por Fabián González luego de un breve paso de Leonardo Comperatore) y Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (Luis Federico Canedi, aunque hoy en su lugar ejerce José María Pirán).

El escrito presentado por Buzzalino expresa: “Esta intimación se funda en la persistencia de las siguientes irregularidades, las cuales han sido objeto de reiterados reclamos administrativos previos (…) sin que hasta el momento hayan sido subsanadas”.

“Falta de mantenimiento de predios y vías: se exige el corte de pastizales altos, poda preventiva de arbustos y retiro de residuos acumulados. Esta situación de abandono obstaculiza gravemente la visión de conductores y peatones, incrementando de forma crítica el riesgo de accidentes y favoreciendo la inseguridad urbana. Mal funcionamiento de sistemas de seguridad: se intima a la inmediata reparación y verificación de los pasos a nivel, debido al deficiente funcionamiento de barreras automáticas, señales acústicas y luminosas, sumado a la falta de cartelería preventiva adecuada”.

“Le recordamos que, según la normativa vigente (Ley 22.647), su organismo es el único responsable de la infraestructura ferroviaria y de su entorno inmediato. El estado actual de las trazas constituye una amenaza seria y constante para los habitantes de Mercedes, comprometiendo gravemente el deber de cuidado que pesa sobre su institución. (Esta) intimación se realiza bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes por los daños y perjuicios que su negligencia pudiera ocasionar a la comunidad”.

La ley impide la intervención del municipio en bienes de jurisdicción nacional sin autorización. Ante este obstáculo legal, desde el gobierno local se ha emitido una serie de intimaciones que no tuvieron otra respuesta que un “ok recibido” enviado desde el mail de la oficina de Asuntos Legales de la dependencia Trenes Argentinos Cargas.

El lunes 19 de enero, en el cruce de avenida 1 con las vías del Sarmiento y como consecuencia más reciente del abandono decidido por el gobierno nacional, un accidente entre un tren y un automóvil le costó la vida a una joven de nuestra ciudad.