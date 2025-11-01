El municipio suma una nueva compactadora, batea y camión atmosférico

Frente al Palacio Municipal sobre la Avenida 29, el intendente Juani Ustarroz presentó la incorporación de nuevas unidades de equipamiento para el Municipio de Mercedes.

Se trató de: una compactadora nueva, una batea y un nuevo camión atmosférico. Las nuevas unidades serán destinadas a mejorar los servicios urbanos y consolidar una ciudad «más limpia y eficiente», según se expuso.

Según se expresó la batea facilitará el traslado de residuos sólidos directamente al CEAMSE, mientras que el camión atmosférico es una herramienta muy solicitada para agilizar el mantenimiento de las redes cloacales locales.