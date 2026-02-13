El Municipio firmó convenio con PBA y suma herramientas de control vial

Con el objetivo de seguir promoviendo las acciones en prevención y cuidado de la vida la Secretaría de Seguridad a cargo del Dr. Matías Maresca gestionó la entrega de más alcoholímetros y alómetros para nuestra ciudad.

Además, fue en el marco de una reunión de planificación conjunta efectuada en La Plata junto al Subsecretario provincial Subsecretario provincial del Ministerio de Transporte Eduardo Feijoo.

La reunión permitió firmar también un convenio para profundizar distintos programas de seguridad vial y atención ciudadana en materia vial.

“El convenio tiene como objetivo reforzar las acciones de fiscalización del tránsito, promover el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero y contribuir a la reducción de siniestros viales en el distrito” narró Matías Maresca, secretario local de seguridad, quien estuvo acompañado del subsecretario Victor Palazzo y la coordinadora Valentina Bidone.

El secretario de la cartera destacó que “los nuevos dispositivos serán utilizados por personal capacitado en puntos estratégicos de control, en coordinación con las políticas provinciales de seguridad vial” sin dejar de mencionar “quiero también agradecer a las y los trabajadores municipales. Su tarea suele ser difícil, pero es fundamental, porque están siempre al servicio de la comunidad y en pos del cuidado de la vida y cumplimiento de las normas” narró el funcionario y dijo “es algo que siempre nos pide el intendente Ustarroz, gestionar por y para la ciudad”.

Con esta incorporación tecnológica, la Municipalidad de Mercedes continúa fortaleciendo las tareas de control y prevención, reafirmando el trabajo articulado con la Provincia para mejorar la seguridad vial y promover una circulación más responsable dentro de nuestra ciudad.

Por su parte, el subsecretario Eduardo Feijóo y el y el director Cristian Vázquez del ministerio de transporte de la Provincia de Buenos Aires celebraron la interacción con nuestra comunidad y destacaron la importancia del “trabajando de forma mancomunada con cada municipio, nos aseguramos de que la Ley de Alcohol Cero se cumpla».