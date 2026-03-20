El Municipio de Luján firmó el traslado de residuos al Ceamse

El presidente de Ceamse Claudio Tapia se reunió con el intendente de Luján, Leonardo Boto, para firmar un nuevo convenio de colaboración mutua entre CEAMSE y el municipio.

En ese marco, el municipio de Luján comenzará a enviar la totalidad de sus residuos a CEAMSE, dando un paso clave hacia un esquema de gestión más eficiente y sustentable, con mejores estándares ambientales y operativos.

El acuerdo contempla además el trabajo conjunto entre ambas partes, con asistencia técnica y el desarrollo de acciones específicas que permitan seguir fortaleciendo la gestión de los residuos sólidos urbanos.