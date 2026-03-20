El Municipio de Luján firmó el traslado de residuos al Ceamse

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El presidente de Ceamse Claudio Tapia se reunió con el intendente de Luján, Leonardo Boto, para firmar un nuevo convenio de colaboración mutua entre CEAMSE y el municipio.

En ese marco, el municipio de Luján comenzará a enviar la totalidad de sus residuos a CEAMSE, dando un paso clave hacia un esquema de gestión más eficiente y sustentable, con mejores estándares ambientales y operativos.

El acuerdo contempla además el trabajo conjunto entre ambas partes, con asistencia técnica y el desarrollo de acciones específicas que permitan seguir fortaleciendo la gestión de los residuos sólidos urbanos.

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