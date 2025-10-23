El Gobierno restituyó más de 100 mil pensiones por discapacidad laboral

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acató el fallo del juez Díaz Martínez y reactivó una cifra superior a 100 mil beneficios suspendidos.

También se conoció que el organismo frenó las auditorías en marcha y no se podrá aplicar nuevas bajas hasta que haya sentencia definitiva.

Según el fallo del juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, se ordenó a la ANDIS restablecer “la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente”.

Boletín Oficial: La resolución de la administración nacional lleva el número 12621/2025, está firmada por el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Alejandro Alberto Vilches y fue publicada oficialmente en el BO. “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2025-105743345-APN-DAAEYL#AND), que forma parte de la presente, en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa ‘Defensor del Pueblo y otros/ ANDIS s/Acción de Amparo Ley 16986 C/Cautelar’, Expte. N° FTU 13578/2025, y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”, menciona.

Por otra parte, ANDIS instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a “abstenerse de iniciar o continuar auditorías de pensiones, mientras se mantenga vigente la medida cautelar referida”.

La Justicia, determinó que la mayoría de las más de cien mil bajas se habrían dispuesto sin una auditoría programada y bajo condiciones desfavorables para las personas con problemas físicos que no habían recibido la intimación para volver a presentar los certificados médicos, o que debían trasladarse hasta cientos de km para ser atendidos por los profesionales que debían confirmar su discapacidad.