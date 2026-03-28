El Gobierno definió el precio de Intercargo y esperan venderla a mitad de año

PRIVATIZACIÓN

El gobierno nacional activó la privatización de Intercargo, la empresa pública encargada de proveer servicios de rampa en 16 aeropuertos.

Durante el jueves, el Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de las acciones de la empresa. La transacción podría concretarse a mitad de año.

Según la Resolución 282/26 firmada por Luis Caputo, las empresas interesadas en comprar Intercargo SAU tienen tiempo hasta el 7 de mayo para presentar sus ofertas. Una comisión evaluadora será la encargada de seleccionar la mejor alternativa, proceso que podría durar algunos meses más.

El ministro de Economía explicó que la compañía mantendrá sus contratos, licencias y funcionamiento en los distintos aeropuertos. La administración libertaria puso como precio base 45.120.00 dólares. De acuerdo lo anunciado ayer por Manuel Adorni, jefe de Gabinete, el 10% de los ingresos que genere esta privatización irá destinado a fortalecer las Fuerzas Armadas.