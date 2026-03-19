El Dubarry se unió al homenaje provincial por los 50 años del Golpe

La iniciativa fue una acción coordinada por el Ministerio de Salud de la PBA, y que alcanzó de forma simultánea a los 94 hospitales y Unidades de Pronta Atención en el territorio bonaerense.

Se llevó a cabo un acto en conmemoración de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

La comunidad hospitalaria se reunió para honrar la memoria de los trabajadores de la salud víctimas del terrorismo de Estado. Según el relevamiento de la Dirección Provincial de Hospitales, se contabilizaron al menos 278 trabajadoras y trabajadores de la salud detenidos-desaparecidos en efectores provinciales, incluyendo médicos, enfermeros, administrativos y otros.

Además hubo un descubrimiento de placa. Se trató de un recordatorio permanente del compromiso del sistema público de salud con la identidad y la justicia.

Personal y usuarios del sistema de salud, junto con efectivos de la Policía Adicional se unieron en un gesto de unidad institucional.

El encuentro tuvo la presencia de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Mercedes.

Por otro lado, se realizó una intervención con los pañuelos de la campaña “Florecerán pañuelos” de Abuelas de Plaza de Mayo, integrándolos a la insignia patria como representación de las generaciones que continúan la búsqueda de la verdad.

El sistema de salud de la PBA decide con esto, no olvidar a quienes fueron arrancados de sus puestos de trabajo y de sus comunidades.