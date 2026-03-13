El Dubarry organiza una jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia

A 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar en Argentina, el Hospital Blas L. Dubarry convoca a la comunidad a una jornada de reflexión y homenaje.

El evento tendrá lugar hoy 13 de marzo a las 10:30 hs, en el área de la sala de espera del servicio de imágenes, bajo la consigna «Salud y Memoria».

La iniciativa se inscribe en las actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objetivo de reafirmar el compromiso institucional con la democracia y los derechos humanos.

La jornada contará con una serie de actividades simbólicas destinadas a preservar la historia local y regional. Entre los puntos destacados del programa se encuentran:

* Descubrimiento de placa conmemorativa: Un recordatorio permanente del compromiso de la institución con el Nunca Más.

* Homenaje a trabajadores desaparecidos: Un reconocimiento formal a las personas del ámbito de la salud que fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Con esta conmemoración, el Hospital Dubarry se une al reclamo histórico de Memoria, Verdad y Justicia, marcando la cifra de los 30.000 desaparecidos y fortaleciendo los lazos democráticos en el ámbito de la salud pública.

Como parte de una acción conjunta coordinada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el Hospital Dubarry se sumará a una intervención que se replicará en Hospitales Provinciales y UPAS.

La propuesta central consiste en la confección de una bandera argentina con el nombre de la institución. En ella, trabajadores, pacientes y familiares colocarán las fotografías de los rostros de los compañeros desaparecidos pertenecientes a la Región Sanitaria X.

Desde la dirección del hospital enfatizaron que la actividad no es solo un acto interno, sino una convocatoria abierta a toda la ciudadanía de Mercedes. «Buscamos generar un espacio colectivo para reafirmar nuestra labor diaria desde una perspectiva de derechos y memoria», mencionaron.