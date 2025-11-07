El ADN del Grupo KTM se hará sentir en la jornada del FIM World Supercross Championship 2025 de Buenos Aires

Con presencia en pista, categoría “minis” y stands en la Fan Zone, KTM, Husqvarna y GASGAS vuelven a ser protagonistas de un evento que respira pasión.



Buenos Aires, 6 de noviembre de 2025.- El Grupo KTM – que incluye a KTM, Husqvarna y GASGAS, marcas representadas en el país por el Grupo Simpa S.A., participará en el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires del FIM World Supercross Championship, que se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

La presencia de KTM, Husqvarna y GASGAS en este evento internacional vuelve a poner en primer plano a tres marcas que poseen una fuerte trayectoria en el país y un vínculo consolidado con la comunidad del motociclismo. Una vez más, el espíritu, la innovación y la pasión por las dos ruedas serán los protagonistas, lo cual reafirma la tradición y el ADN de competencia que define al Grupo KTM.

“Nuestra participación en el World Supercross refuerza el posicionamiento del Grupo KTM como referente en el motociclismo deportivo y de alto rendimiento. Estar presentes en un escenario de estas características demuestra la fortaleza del grupo y nuestro compromiso por seguir impulsando la cultura del motociclismo en Argentina. A nivel internacional, estamos cerrando una temporada con grandes resultados en motocross y supercross, que consolidan el liderazgo y la competitividad de nuestras motos”, enfatizó Leandro Panaggio, Brand Manager del Grupo KTM en Grupo Simpa S.A..

Actividades destacadas del Grupo KTM:

KTM impulsará una categoría especial de “minis: Building Champions” (motos de 50 cc) durante la jornada, con la marca austríaca como referente principal en ese segmento.

En la “Fan Zone”, el público podrá visitar tres espacios exclusivos -uno para KTM, otro para Husqvarna y otro para GASGAS-, donde habrá acciones comerciales; además, de exhibición de los principales modelos y se desarrollarán diversas actividades e interacción con los fans.

Para el Grupo KTM, participar activamente de este evento reafirma su liderazgo con las marcas KTM, Husqvarna y GASGAS en los segmentos off-road, off-track y de competición. Por todo esto, los amantes del motociclismo y usuarios de las marcas podrán disfrutar de un día a pura emoción, con competencias, exhibiciones y la posibilidad de vivir de cerca la experiencia del Grupo KTM. La Fan Zone será el punto de encuentro para las activaciones, exhibiciones y firma de autógrafos con pilotos del Grupo KTM.

El Campeonato Mundial FIM de Supercross 2025 hace historia al llegar por primera vez a Latinoamérica, y Argentina ha sido elegida como la sede de la segunda fecha de la temporada 2025. La temporada arranca en Malasia antes de llegar a la Argentina, Canadá, Australia y Sudáfrica, lo que representa un calendario de cinco fechas abarcando cinco continentes. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez será el epicentro de un fin de semana cargado de adrenalina y acción, en un entorno emblemático para el deporte motor de Buenos Aires.

Acerca de KTM

KTM es una marca líder mundial en la fabricación de motocicletas de alto rendimiento y accesorios relacionados. Fundada en Austria, KTM ha establecido una reputación por su innovación, calidad y pasión por la excelencia en el mundo del motociclismo. Con una amplia gama de modelos para todo tipo de terrenos y estilos de conducción, KTM continúa desafiando los límites y llevando la emoción de las dos ruedas a nuevos horizontes. Además de los múltiples campeonatos obtenidos de las competencias más extremas, los cuales respaldan el performance de sus motocicletas.

Acerca de Husqvarna Mobility

De origen sueco, que actualmente pertenece al grupo austríaco KTM, es uno de los fabricantes de motos más antiguos del mundo con una producción ininterrumpida. La primera motocicleta que salió de sus cadenas de producción se remonta hacia el año 1903. Como todos los modelos de aquella época, se trataba más bien de una bicicleta con motor que sirvió de puntapié para profundizar en el desarrollo de unidades más complejas. Desde entonces, Husqvarna cuenta con un amplio catálogo de motos de alta tecnología y logró transformarse en una referencia en segmentos como el enduro, motocross, supermoto y dual-sport con una importante participación también en los segmentos Street y Travel.

Acerca de GASGAS

Especializada en la producción y venta de motos de trial, enduro y motocross, fue fundada en 1985 en Salt, Girona, España. GASGAS desde 2019 pertenece al Grupo KTM y comparte las plataformas de enduro y motocross con las otras dos marcas del Grupo. GASGAS es la marca joven del Grupo KTM, con unas raíces y estilo claramente español.

Acerca de Grupo Simpa S.A.

Grupo Simpa es una empresa de capitales nacionales con más de 60 años de trayectoria en el desarrollo de actividades productivas y comerciales para sus tres divisiones principales: Rodados, Plásticos y Herramientas. Actualmente, cuenta con alrededor de 300 colaboradores distribuidos en los países en los que opera: Argentina, Brasil, Perú y México. Grupo Simpa se destaca como líder en cada una de sus unidades de negocio, ubicándose como una de las empresas de mayor relevancia y reconocimiento a nivel nacional y regional para sus segmentos. La compañía apuesta a la innovación, el crecimiento sostenido y la creación de valor en cada unidad de negocio.