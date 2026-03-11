Eden realiza operativos para detectar conexiones clandestinas

Con el objetivo de reforzar la seguridad eléctrica y prevenir situaciones de riesgo, EDEN puso en marcha una serie de operativos en la ciudad de Mercedes.

El plan contempla controles e inspecciones técnicas, realizadas por personal especializado, orientadas a detectar irregularidades en la red y, principalmente, a evitar conexiones clandestinas que representan un serio peligro para la comunidad.

Desde la empresa advierten que las conexiones irregulares implican un riesgo grave e inmediato, ya que pueden provocar electrocuciones, incendios y daños en viviendas, comercios y en instalaciones ubicadas en la vía pública. Estas prácticas suelen realizarse sin condiciones mínimas de seguridad, con materiales inadecuados y sin la protección necesaria, lo que incrementa significativamente el peligro para quienes viven o circulan por la zona.

Además, las conexiones clandestinas afectan la calidad del servicio de los usuarios correctamente conectados, generando oscilaciones de tensión, interrupciones y posibles daños en artefactos eléctricos y electrónicos.

Es importante destacar que el robo de energía es un delito penado por la ley, que puede dar lugar a acciones penales contra los responsables. Asimismo, ante la detección de un medidor adulterado o una conexión directa, la distribuidora cuenta con la facultad legal de realizar el recupero de energía no registrada. Esto implica que el usuario deberá abonar de forma retroactiva el consumo que fue desviado ilegalmente, además de enfrentar los costos de normalización de la instalación y las multas correspondientes.

Desde EDEN reafirman la continuidad de las acciones para detectar y eliminar estas prácticas, garantizando así la seguridad y la calidad del servicio eléctrico para todos los habitantes de su área de concesión.

Cabe destacar, que los usuarios pueden comunicarse con la empresa, y denunciar de forma anómica este tipo de conexiones a través de los siguientes canales: por WhatsApp al +54 9 336 452 6944, por teléfono al 0800 999 3336 o contactarse a través de las redes sociales EDEN:

Facebook https://www.facebook.com/EDENComunica

Instagram EDEN (@edencomunica)

YouTube https://www.youtube.com/@EDENComunica

X EDEN S.A. (@EDENSAComunica)