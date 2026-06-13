Diputados no aprobó el auxilio a intendentes

POLÍTICA

Los municipios seguirán sin acceso a fondos de libre disponibilidad luego del fracaso en la modificación de la distribución de recursos del endeudamiento provincial.

El presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, explicó que el proyecto buscaba modificar la distribución de los fondos provenientes del endeudamiento provincial para atender un reclamo de intendentes de todos los espacios políticos. Según señaló Tignanelli, la comisión bicameral encargada de aprobar el destino del 30% de esos recursos aún no pudo constituirse, por lo que los municipios llevan seis meses sin acceder a esos fondos.

Por ese motivo, el oficialismo propuso que, de manera excepcional y únicamente para la primera cuota prevista en la ley, ese dinero pase a ser de libre disponibilidad. La iniciativa apuntaba a que los gobiernos locales pudieran afrontar gastos corrientes y obligaciones urgentes, entre ellas el pago de salarios y aguinaldos, en un contexto económico complejo para la Provincia y los municipios.

El proyecto fue sometido a votación nominal y no consiguió el respaldo necesario para ser tratado sobre tablas. Sobre el total de 81 votos emitidos, obtuvo 41 afirmativos y 39 negativos, sin alcanzar la mayoría requerida.

Votaron contra de este cambio los bloques de La Libertad Avanza, UCR-Cambio Federal, Unión y Libertad, PRO y Coalición Cívica. El bloque Hechos, no estuvo presente. A favor, votaron Fuerza Patria, UCR-Unión Cívica Radical y la Izquierda

Tras el rechazo al tratamiento del proyecto, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, lamentó que no se haya alcanzado el consenso necesario para avanzar con una medida que buscaba dar una respuesta inmediata a los municipios. “Lo hemos intentado”, expresó al tomar la palabra luego de la votación, y agradeció a los sectores que acompañaron el proyecto.

“Siempre hay compañeros con quienes hablar para tratar este tema y poder darle agilidad a la cuestión”, cerró, haciendo referencia a la posibilidad de retomar las negociaciones legislativas.