Días de altas temperaturas: cómo prevenir golpes de calor

SALUD

Frente al período de altas temperaturas que se esperan hasta el martes 4 de febrero en Mercedes y la mayoría de distritos de la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno bonaerense reforzaron las recomendaciones para evitar golpes de calor.

En este marco, se detalló que es importante evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00, usar ropa holgada y de colores claros, permanecer en la sombra y en lugares frescos, no realizar actividades físicas intensas durante el día e hidratarse permanentemente (tomar abundante agua aun sin tener sed).

Además, es clave comer alimentos frescos, frutas y verduras, utilizar protector solar (mínimo FPS20), usar lentes de sol, gorra o sombrero a la intemperie, evitar consumir bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas y no permanecer en un vehículo con las puertas y las ventanas cerradas.

Finalmente, advirtieron que jamás se deben dejar en un vehículo al sol a bebés, niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad o animales.

SÍNTOMAS DEL GOLPE DE CALOR

El calor extremo puede provocar problemas de salud debido a que el cuerpo debe esforzarse más para mantener su temperatura normal. Si no logra regularla, pueden presentarse mareos, calambres, agotamiento por calor o incluso un golpe de calor.

Los síntomas más frecuentes del golpe de calor son temperatura elevada; piel roja, caliente y seca; pulso fuerte y acelerado; dolor palpitante de cabeza; y mareos, náuseas y confusión (incluso pérdida de conciencia). Asimismo, los del agotamiento por calor son piel fresca y húmeda; pulso débil y rápido; y respiración acelerada y poco profunda.

Ante alguno de estos síntomas, es necesario interrumpir la actividad que se está realizando, ubicarse en un sitio fresco para pedir ayuda médica y no automedicarse.