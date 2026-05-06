Cooperadoras escolares se reunieron por el Presupuesto Participativo 2026

El intendente Juani Ustarroz y el secretario de Educación, José Luis Pisano, encabezaron el encuentro para la implementación a través de las cooperadoras escolares del Presupuesto Participativo 2026.

Durante el evento se brindó capacitación sobre asambleas anuales y se invitó a las instituciones a participar en la creación de un nuevo Código de Ética y Transparencia local.

En una jornada marcada por la articulación institucional, las instalaciones del Martín Rodríguez fueron sede del primer encuentro del año entre cooperadoras escolares, el Municipio, el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital y la Federación de Cooperadoras.

El objetivo central fue establecer las nuevas pautas y cronogramas para el Presupuesto Participativo de Cooperadoras Escolares 2026.

Estuvieron presentes el inspector distrital, Cristian Ponce, la presidenta del Consejo Escolar, Maguy Oliva y la consejera Verónica Negro.

Ustarroz destacó la “importancia de generar procesos de decisión colectiva, destinando recursos e intervenciones en los aspectos que cada comunidad, deliberativa y democráticamente, deciden” habiendo “tenido una excelente experiencia el año pasado, realmente destacable”.

El encuentro puso especial énfasis en las asambleas anuales que las cooperadoras deben llevar adelante obligatoriamente durante el mes de mayo.

José Luis Pisano destacó que el nuevo cronograma del presupuesto participativo incorpora aprendizajes de ediciones anteriores para optimizar el proceso. Cabe recordar que el año pasado el programa cerró con un éxito rotundo: 46 proyectos ejecutados y una inversión cercana a los 200 millones de pesos.

«Es fundamental el rol de los integrantes de las cooperadoras, quienes gestionan y manejan recursos públicos de forma directa», señaló el secretario de Educación, subrayando que este manejo requiere de herramientas técnicas y un compromiso constante.

«La participación de la comunidad en las instituciones a través de las cooperadoras es central a la hora de discutir la transparencia y la ética en la función pública», afirmó Pisano.

Con esta primera reunión, el municipio reafirma su compromiso con la educación pública y la participación ciudadana, estableciendo una hoja de ruta clara para el financiamiento de proyectos escolares a través del consenso y la transparencia.