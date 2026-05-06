Asumió Julia Lembo como nueva directora del hospital provincial Blas Dubarry

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires puso en funciones a la médica neurocirujana Julia Lembo como nueva directora ejecutiva del hospital Blas Dubarry.

La nueva directora nació en Salto, estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en neurocirugía, ya como médica del hospital estuvo a cargo de la coordinación de neurocirugía del corredor norte y cuenta en su formación con una diplomatura en gestión.

Con esta designación, el Dubarry marcó un punto importante en su historia con la asunción de la primera mujer en ocupar el máximo cargo de gestión en este hospital bonaerense.

La directora de la Región Sanitaria X, Carolina Di Napoli subrayó la importancia de este nombramiento no solo por la idoneidad de Lembo, sino por el simbolismo de su liderazgo. «Es la primera mujer como directora ejecutiva de este hospital. Es un desafío, pero nos da orgullo tener una compañera capacitada en gestión que eligió Mercedes para seguir este camino de transformación”.

Por su parte, Julia Lembo, quien se desempeñaba en el servicio de neurocirugía, manifestó su profundo lazo emocional con la institución. «El Dubarry me abrió las puertas cuando lo necesité. No puedo prometer soluciones mágicas en este contexto socioeconómico complejo, pero sí prometo capacidad de trabajo y el amor que le tengo a este hospital», afirmó la nueva directora, quien además es médica legista con formación en salud pública.

La asunción no estuvo exenta del análisis de la coyuntura política y económica. Juan Riera, director provincial de Hospitales, fue tajante al describir la situación financiera que atraviesa la cartera sanitaria bonaerense debido a la falta de transferencias por parte del Gobierno Nacional. «Estamos en el orden de los 15 billones de pesos que la Nación le adeuda a la Provincia», señaló Riera. El funcionario explicó que esta situación, sumada al aumento desmedido en el precio de los medicamentos y la caída del consumo por parte de la población está tensionando los hospitales públicos”.

A pesar de las dificultades, las autoridades coincidieron en que el Hospital Dubarry sigue siendo el eje fundamental de la red sanitaria de la zona. Como hospital regional, su rol de referencia para los hospitales municipales vecinos es clave para sostener la atención de complejidad.