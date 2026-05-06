Continúan articulando el compromiso con el cuidado ambiental

Desde la Subsecretaria de Servicios Públicos, se destacó la importancia de la articulación entre el Estado y la comunidad.

La misma es indispensable para garantizar un entorno sustentable y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En el marco de las constantes acciones de saneamiento y mantenimiento urbano, el municipio de Mercedes reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de una gestión que combina la inversión en recursos propios y la sensibilización social. Según indicó Luis Ponce, subsecretario del área, la clave del éxito en las políticas ambientales reside en la capacidad de involucrar a la ciudadanía en el cuidado de los recursos compartidos.

Ponce subrayó que la gestión municipal ha priorizado la capitalización del Corralón y la adquisición de maquinaria estratégica, como camiones grúa y chipeadoras, para optimizar tareas de poda, forestación y limpieza sin depender de servicios externos.

“Es fundamental que las y los vecinos aprovechen los servicios y colaboren manteniendo sus espacios, cuidando el agua y participando activamente en los operativos de limpieza”, expresó.

Ponce aseguró que el ambiente no es algo externo, sino un espacio del que todos somos parte y cuya preservación requiere de un compromiso colectivo presente para asegurar el bienestar futuro de la ciudad.

Ponce finalmente destacó el enorme compromiso de “las y los adultos mayores que por segundo año se inserta, como promotores voluntarios, de los procesos del cuidado ambiental, siendo algo que nos beneficia a todas y todos como comunidad”.