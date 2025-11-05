«Destino Gin» volvió a ser un éxito de convocatoria

Una enorme cantidad de público participó de una nueva edición del ciclo “Destino Gin” en al anfiteatro municipal recientemente inaugurado en La Trocha.

Transcurrió durante la tarde y noche del sábado. Hubo bebidas de autor, shows en vivo, gastronomía y un predio que recibió a familias y amigos potenciando el trabajo mercedino y el encuentro.

Desde las 18.30hs empezó a llegar el público al predio de La Trocha. Con epicentro en el novedoso Anfiteatro municipal donde se realizaron las presentaciones musicales y los talleres de degustación y exposición sobre las bebidas de autor presentadas.

Se pudo disfrutar de las presentaciones e Funca Duo, Pepi y Dj Nico Khum, en una noche con clima ideal donde se podía disfrutar de la buena música y las bebidas de autor.

“Estamos muy felices de ver este gran marco de público” sostuvo el intendente Juani Ustarroz destacando que “como solemos decir este tipo de encuentros une el sector privado con el público, donde la muni sola no puede, el privado solo tampoco, pero uniendo esfuerzos y compromisos se generan estos encuentros que potencia el trabajo local y las posibilidades de encuentro y pasar lindos momentos” destacó el primer mandatario.

Héctor, Gin Cestari, Cruz de Palo, Criollo fueron parte de las propuestas de autor, acompañados de gastronomía y cerveza artesanal, también todas mercedinas, con el objetivo de promover el empleo y la economía mercedina, quienes destacaron que “este tipo de encuentros nos sirven mucho” ya que “nos generan un ingreso que ayuda mucho en los momentos difíciles que estamos viviendo” narraron los autores ante la cámara.

Los sectores dispuestos estuvieron durante toda la noche completos. Algo que dio mucha satisfacción a los organizadores, al sector privado y, por supuesto, al público, porque no hay nada más lindo que encontrarse y pasarla bien.