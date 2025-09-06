Descuentos que Cuenta DNI brindará en septiembre 2025

La billetera digital del Banco Provincia cumple 203 años y lo celebra con doble beneficio.

Serán dos jornadas de 35% de descuento en carnicerías y promociones especiales en gastronomía, comercios de cercanía, supermercados y ferias y mercados bonaerenses.

Como agregado, el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, habrá un 30% de ahorro en bares, restaurantes y locales de comida, con un tope de $8.000 por persona. Además, todos los viernes se aplicará un 20% de descuento en comercios de cercanía, con un límite de devolución de $4.000 semanales.

El calendario de promociones de septiembre incluye:

– Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con tope de $6.000 por semana (consumos de hasta $15.000).

– Supermercados y cadenas adheridas: descuentos especiales en distintas fechas del mes.

– Comercios de cercanía: 20% todos los viernes, con un máximo de $4.000 semanales.

– Garrafas: 40% todos los días, con un tope mensual de $12.000.

– Universidades bonaerenses: 40% en locales dentro de los campus, hasta $6.000 por semana.