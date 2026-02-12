Descuentos de Cuenta DNI en febrero

La app Cuenta DNI, del Banco Provincia, ofrece durante febrero de 2026 una serie de descuentos y reintegros semanales que permite ahorrar en consumos cotidianos en toda el territorio de la PBA.

Los beneficios se aplican pagando con la billetera digital y los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta del usuario. En la mayoría de los rubros, los topes se renuevan cada semana, lo que facilita la planificación de compras a lo largo del mes.

Los viernes hay un 20% de descuento en comercios de barrio, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. Tope de reintegro: $5.000 por viernes. Con un consumo necesario de : $25.000 y un ahorro mensual posible: hasta $20.000 (febrero tiene cuatro viernes).

Cuenta DNI mantiene durante todo febrero un 25% de descuento en comercios gastronómicos adheridos, válido los sábados y domingos. Tope de reintegro: $8.000 por semana, aplica: bares, restaurantes y locales gastronómicos adheridos. Además, hay una promo especial en Full YPF (25% de descuento sábados y domingos, con tope: $8.000 por semana y no aplicable para combustibles).

Durante febrero, las marcas emblemáticas del verano y balnearios adheridos ofrecen: 25% de descuento todos los días: tope: $10.000 por semana y por marca. Incluye, entre otras, a Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo, Grido y Balcarce, además de balnearios como Torreón del Monje, Mute, Marbella, Guardalavaca y El Calamar Loco.

Supermercados: Lunes: 20% en Día, Martes: 15% en Nini Mayorista, Martes y miércoles: 15% en supermercados adheridos, Miércoles: 20% en Toledo y 10% en Carrefour, Jueves, viernes y sábados: 15% en ChangoMás. Los topes de reintegro varían según la cadena, de acuerdo a las condiciones definidas por Banco Provincia.

Las ferias y mercados bonaerenses mantienen uno de los beneficios más altos del mes: 40% de descuento todos los días, tope: $6.000 por semana. El mismo descuento rige para los comercios ubicados en universidades bonaerenses, con idéntico tope semanal.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Ambos beneficios se aplican exclusivamente pagando con Cuenta DNI.

Desde el 1 de febrero, el detalle completo de cada promoción y los comercios adheridos se puede consultar en el sitio oficial de Banco Provincia, que podés encontrar en este link. También está disponible toda la agenda de beneficios en las cuentas verificadas de Banco Provincia en Instagram, Facebook y X.