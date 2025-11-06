Desafío Eco YPF: escuela mercedina vuelve a participar

La Escuela de Enseñanza Técnica Nº 1 participará del Desafío Eco auspiciado por YPF.

El proyecto verá su tercera presentación, será este fin de semana, del 8 y 9 de noviembre. Ocurrirá en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y se realizará este desafío del cual participarán 133 escuelas de todo el país y Mercedes estará nuevamente presente.

Con apoyo del Municipio y de la comunidad, más de 30 alumnos, acompañandos de directivos y docentes, han realizado remeras identificatorias que llevarán durante el desarrollo del desafío.

Los establecimientos participantes reciben un kit eléctrico completo que consiste en la batería, los rayos de las ruedas, los aros, las cubiertas, entre otros elementos. Y con ellos, comienza la etapa de realizar aportes que mejoren el rendimiento. En ese aspecto, se conoció que se hicieron modificaciones en el chasis al que le restaron peso y lo hicieron más plano por cuestiones aerodinámicas.

También las baterías se colocaron en los laterales para balancear mejor las cargas. Además, se trabajó en la distancia entre ejes y en la carrocería de fibra que fue realizada con moldes en la propia escuela.