Del 27/03 al 07/04 estará abierta la inscripción para la campaña de prevención contra el cáncer de colon

LALCEC MERCEDES INFORMA

CAMPAÑA DE PREVENCION

Está destinada a personas de ambos sexos a partir de los 50 años de edad (sin antecedentes). Asimismo aquellas que tienen antecedentes familiares, a partir de los 40 años.

Se les realizará a todos los pacientes, tengan o no obra social, el test de sangre oculta en materia fecal. Dicho análisis se efectuará en el laboratorio del Dr. Juan Carlos Cabachieff.

El resultado de dicho test determinará los pasos a seguir.

Para mayor información y/o inscripción: Comunicarse o concurrir a nuestra Sede sita en calle 39 n° 419, de lunes a viernes de 17 a 19 hs. – Teléfono 431360 y celular 15676786.

QUE ES?

El cáncer de colon es causado por el crecimiento anormal de las células que revisten al colon y recto, estos son definidos como pólipos y suelen ser benignos, aunque algunos al desarrollarse pasan a ser malignos.

Como suelen tardar en desarrollarse es posible detectarlos tempranamente haciendo los controles cada año. Detectado a tiempo, la posibilidad de cura es del 90%.

TIENE SINTOMAS? CUALES SON?

Las manifestaciones clínicas del cáncer de colon pueden ser asintomáticas en su fase temprana, sin embargo, los síntomas más comunes que produce son:

-Sangrado rectal.

-Anemia.

-Pérdida de peso.

-Bulto en el abdomen o recto.

-Dolores abdominales o rectales frecuentes.

-Cambios en los hábitos intestinales.

El cáncer de colon, es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país, pero DETECTADO A TIEMPO, la posibilidad de cura supera el 90%.

Por eso, aunque no presentes síntomas:

• A partir de los 50 años, visitá a un gastroenterólogo, al menos una vez por año, para que te indique los estudios de detección.

• Si tenés antecedentes familiares, consultá a tu médico de manera más temprana.

• Adoptá hábitos saludables para mejorar tu calidad de vida: Consumir frutas y vegetales, disminuir la ingesta de carnes rojas y grasas animales, mantener tu cuerpo en un peso adecuado, hacer 30” de ejercicio físico diariamente, evitar el tabaco y el consumo de alcohol.

Algunos factores de riesgo como los antecedentes familiares o la formación de pólipos colorrectales no se pueden evitar.

Sin embargo, visitar al médico una vez al año y mantener un estilo de vida saludable ayuda a prevenir hasta un 40% cualquier tipo de cáncer.

¡Hacé tus controles de rutina!

UN ESTUDIO A TIEMPO SALVA VIDAS.

Comisión Directiva de Mercedes Contra el Cáncer.