De Pedro habló del bullying en primera persona y pidió “responsabilidad” a las instituciones

El ministro compartió un video del el club de fútbol Atlético de Madrid, e invitó a pensar en estas situaciones que son parte del cotidiano de muchos niños y adolescentes.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, reflexionó sobre el bullying y el acoso escolar, y sostuvo que “todas las instituciones deben tomar con responsabilidad la prevención” de esta problemática al conmemorarse el Día Internacional Contra el Acoso Escolar, con el objetivo de concientizar sobre esta práctica, ponerla en palabras, promover el diálogo y pensar propuestas para evitar la violencia en los centros educativos.

A través de su cuenta de Twitter, De Pedro habló de su experiencia personal y el sufrimiento que conlleva esta situación para los niños y adolescentes que la padecen.

“Algunos saben que viví experiencias con eso, tuve la suerte de tener en el colegio compañeros que fueron muy empáticos. Esto no es un chiste, es una problemática que genera problemas graves en la población escolar y también en los clubes”, confió el ministro.

“Si sos alguien que está sufriendo bullying tenés que hablar con tu papá, con tu mamá, tenés que romper el silencio”, destacó De Pedro, dejando en claro que la clave está en la intervención de los adultos en estas situaciones de vinculación violenta entre menores de edad.

El funcionario compartió además un video del el club de fútbol Atlético de Madrid, e invitó a pensar en estas situaciones que son parte del cotidiano de muchos niños y adolescentes.

“Todas las instituciones deben tomar con responsabilidad la prevención del bullying y no ser indiferentes para que el miedo no lleve al silencio”, señaló.

La temática toca de cerca al ministro De Pedro, ya que días atrás destacó la acción de la cantante y actriz Lali Espósito, quien invitó a una niña mendocina a su show al enterarse que sufría bullying. “Hay que entender lo que sufren los chicos y chicas en esta situación. Nadie debe pasar por eso. Todas y todos podemos y debemos hacer algo para evitarlo”, escribió el funcionario junto al video que Lali le envió a Agustina, la niña acosada en la escuela.

El bullying o acoso escolar constituye un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, en el cual la víctima sufre de amenazas, intimidación, manipulación e inclusive agresiones físicas, explica en sitio del Observatorio de la discriminación en radio y televisión del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Según la organización no gubernamental Bullying sin Fronteras -de alcance internacional- en la Argentina se registraron 14.800 casos de bullying durante el período 2021/2022.