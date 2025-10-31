Cuenta DNI: nuevos descuentos

Mientras amplía sus canales digitales, Banco Provincia también refuerza los beneficios de Cuenta DNI, su billetera virtual.

La billetera que usan millones de bonaerenses comunicó que desde octubre, los supermercados mayoristas se sumaron con un 20% de descuento los martes y un tope récord de $20.000 por persona, el reintegro más alto del programa.

El beneficio está pensado para quienes realizan compras por volumen, desde pequeños comercios hasta familias que aprovechan para abastecerse. Para obtener el máximo ahorro, se recomienda hacer una compra de $100.000 en un solo día de promoción.

Además, la app mantiene su calendario de descuentos semanales:

– Lunes: 20% en supermercados Día (tope $8.000).

– Martes: 20% en Vital y 15% en Nini (tope $20.000).

– Miércoles a domingo: descuentos del 10% al 40% en farmacias, comercios de barrio, carnicerías/pescaderías, ferias, indumentaria y supermercados regionales.

La organización de las compras según el día puede significar un ahorro importante mes a mes. Con las nuevas autogestiones por WhatsApp y los beneficios de Cuenta DNI, Banco Provincia consolida su estrategia digital para facilitar trámites y cuidar el bolsillo de sus clientes.