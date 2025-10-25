Cuatro mujeres empresarias mercedinas postulantes a la 10ª Edición del Premio MEFEBA

Andrea Pietrobelli, Fabiana y Andrea Panella, y Sandra Dimaro fueron seleccionadas por la CEM para representar a la ciudad en las categorías de Comercio Local, Liderazgo Empresarial y Responsabilidad Social Empresarial.

La Cámara Económica Mercedina (CEM), a través de su Comisión de Mujeres Empresarias (cuya coordinadora es Flor Pittaro), confirmó la postulación de cuatro destacadas referentes locales para la 10ª Edición del Premio Mujer Empresaria Bonaerense, un galardón organizado por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (MEFEBA).

Las empresarias mercedinas que buscarán destacarse a nivel provincial son:

– Andrea K. Pietrobelli (de Kontiki), nominada en la categoría Comercio Local.

– Fabiana y Andrea Panella (de Transporte Panella), postuladas en Liderazgo Empresarial.

– Sandra Dimaro (de Oxi-Mercedes), nominada por su trayectoria en Responsabilidad Social Empresarial.

Este reconocimiento provincial tiene como objetivo visibilizar el trabajo de mujeres empresarias consolidadas y aquellas que inician sus proyectos. La CEM pudo presentar a sus postulantes, logrando tres representantes en esta etapa.

Según lo informado por la Comisión de Mujeres CEM, un jurado de excelencia de MEFEBA se reunirá durante la última semana de octubre para seleccionar a las finalistas de cada categoría a nivel provincial.

El punto culminante será la Gala de Premiación, programada para el 27 de noviembre en Tango Porteño, CABA. La ganadora de cada categoría en este premio bonaerense tendrá el honor de competir posteriormente representando a la Provincia en el prestigioso Premio Mujeres CAME 2026.

El premio MEFEBA busca reconocer aquellas trayectorias que han impactado significativamente en el desarrollo económico, incluyendo categorías como Innovación Tecnológica y Nuevo Emprendimiento, además de las reconocidas en esta edición por Mercedes.