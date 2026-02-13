Crece la presión a Milei por la Ruta 5: el mapa siniestral muestra que hay seis muertes cada 24 horas

La Fundación Estrellas Amarillas dio a conocer un relevamiento geolocalizado que expone en números la dimensión de los siniestros viales en el corredor de la Ruta Nacional Nº5.

El informe fue presentado ante jefes comunales de localidades pampeanas por la Presidente de la Fundación, Silvia González, abarca la siniestralidad entre 2012 y 2024 y está construido a partir de datos oficiales incompletos y de una investigación propia.

Advierte, además, que la desregulación del transporte pesado y el exceso de velocidad están multiplicando las muertes en el tramo que une a Mercedes con el resto de la región.

El relevamiento identifica los llamados hotspots o “puntos calientes” de mortalidad vial, con Santa Rosa, Anguil, Uriburu, Catriló y Trenque Lauquen entre los tramos más críticos.

El estudio señala tres factores clave que convierten a la Ruta Nacional Nº5 en una de las más peligrosas del país:

Choques frontales (92%):

Es la principal causa de muerte. Una calzada angosta de apenas 7,50 metros, sin separación física, no perdona errores de cálculo en los sobrepasos.

Velocidad desmedida: Se han detectado vehículos circulando a 180 km/h. «En dos segundos lo tenés encima», dicen desde la Fundación. Desregulación del transporte: 2024 mostró un aumento de víctimas tras la quita de restricciones horarias para camiones. El tránsito pesado circula ahora a cualquier hora, saturando la traza. Contrario a la creencia popular, la mayoría de las tragedias no ocurren de madrugada: Mañana: 41% de las muertes; Tarde: 33% y Noche: Solo el 26%.

Además, los operativos de control arrojaron datos preocupantes sobre el consumo de alcohol: de 80 conductores alcoholizados detectados, 30% eran choferes profesionales.

Desde la fundación advirtieron que, como la obra pública no es prioridad para el Gobierno Nacional, la autovía no llegará pronto. Sin embargo, propusieron soluciones locales inmediatas:

Construcción de rotondas: Podrían reducir hasta un 75% la mortalidad en los accesos. Radares y multas: Implementar sistemas de control y usar lo recaudado en fideicomisos municipales para obras viales.

Desde Estrellas Amarillas piden que los jefes comunales de localidades como Mercedes, Luján y Suipacha tomen un rol activo.

La situación parece agravarse día a día. Hace una semana en apenas 24 horas la Ruta Nacional N°5 se cobró seis vidas.

Desde la Fundación volvieron a poner la problemática en foco. Ahora resta que las autoridades que correspondan pongan manos a la obra para que no quede sólo en estadísticas.