Controlan la salud integral de los chicos que empezarán la escuela primaria

Más de 20 chicos y chicas que ingresarán a la Primaria asistieron a la primera jornada de Control Integral de Salud, realizado en el CAPS de avenida 2 y 5 por distintos especialistas y en la que se entregaron los certificados correspondientes para el inicio del ciclo escolar.

“Para nosotros es fundamental garantizar los derechos de los niños y las niñas y la salud está entre los derechos más importantes, por eso la organización de esta jornada tiene una gran relevancia y da respuesta a muchas familias de nuestra ciudad”, expresó la intendenta interina Mariana San Martín, quien este jueves visitó el operativo junto con la subsecretaria de Salud, Magdalena Arenillas; y la coordinadora del Programa Mil Días, Magdalena Levermann.

“Y además es un orgullo que la respuesta a esta demanda que nos plantearon algunos vecinos se desarrolle en un centro de primer nivel como este nuevo CAPS, que fue inaugurado en agosto del año pasado, y con profesionales excelentes, lo que les garantiza a los chicos el acceso a una atención de calidad”, añadió la jefa comunal.

El control integral incluyó atención pediátrica, revisiones oftalmológicas y odontológicas, audiometría y aplicación de vacunas del calendario nacional para chicos de 5 y 6 años de edad, es decir que en 2026 iniciarán la escuela primaria.

“En este CAPS llevamos adelante diferentes tipos de controles de la salud y hoy, además de la atención habitual, puntualmente estamos haciendo un control pediátrico en el que se completaron los 20 cupos disponibles de cara al inicio del ciclo lectivo”, informó Arenillas.

Y Leverman agregó: “Durante febrero habrá al menos otra jornada más por la alta demanda que tuvimos en esta oportunidad. Los cupos son limitados porque el chequeo es exhaustivo para emitir luego los certificados correspondientes”.

En el operativo participaron, con Arenillas y Leverman, las doctoras Paula Botte (oftalmóloga), Cecilia Álvarez (odontóloga) y Daniela Bavastro (otorrinolaringóloga) y el médico pediatra Santiago Riolfo, además de la coordinadora de Atención Primaria de la Salud, Ana Scovenna.