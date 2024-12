Conocé el paso a paso del trámite web para conservar la cobertura de medicamentos

El Gobierno Nacional comunicó que los medicamentos dejarán de ser gratis para jubilados de PAMI y para conservarlos habrá que solicitar el subsidio social.

Si bien aún no se ha aclarado de manera oficial a partir de cuándo entra en vigencia esta iniciativa, el titular del PAMI Esteban Leguizamo confirmó: «Todo aquel afiliado que no pueda pagarlo puede iniciar el trámite para obtener el subsidio social. Quien no está inscripto debe hacerlo».

Lo primero que tenés que tener en cuenta a la hora de solicitar el subsidio social es cumplir con las condiciones:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Para el trámite vas a necesitar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad

Receta de la medicación solicitada, emitida por médica/o de cabecera o especialista con el diagnóstico que da origen a la prestación, en forma detallada o con codificación de la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión)

Declaración jurada

En caso de necesitar más de 4 medicamentos por Subsidio Social, deberá presentar el formulario de medicamentos.

¿Cómo accedo a la declaración jurada?