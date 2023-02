Conferencia de Prensa: Alberto Sileoni sobre Régimen Académico de la escuela secundaria

“Hemos hecho una difusión de la Actualización del Régimen de Secundaria por todos los canales institucionales, y terminaron discutiendo en los canales de TV.”

“Queremos decirles a la sociedad que la matriz de la educación secundaria es un tema de gran complejidad, que exige un tratamiento más desapasionado donde podamos hacer argumentaciones complejas y en algún sentido esto no ocurrió. Y digo con respeto, que buena parte de la oposición no entendió nuestra propuesta, por eso nos duele que el tema termine en medio de la campaña electoral”.

“No hay facilismo, no hay flexibilización y no queremos que todos las y los chicos pasen de año. Eso no es cierto y lo podemos argumentar y sostener con los hechos”.

“Estas no son medidas que busquen ignorantes y chicos que sepan cada vez menos. Hay que ponerle un poco más de energía al pensamiento, no es por ahí. Está muy claro que una medida de gobierno de esa envergadura no es para tener chicos dóciles, porque en todo caso esa es una definición sobre los chicos. Los que dicen esto piensan que las autoridades pueden manejar a los chicos y nosotros que tratamos con ellos, sabemos que son críticos y pensantes pensantes”.

“La repitencia termina siendo el tema central, único, cuando en realidad no era lo más importante. En ese sentido, hay que decir que la repitencia tiene 110 años en el sistema educativo; imaginen lo que el mundo ha cambiado desde en 1910, al igual que la sociedad, es más complejo. Y con respecto a la repitencia, pareciera que hay una matriz que nos impide salir de ese tema”.

“¿Es necesario cambiar la Secundaria? ¿Alguien puede pensar en que esto es un invento de un ministro y su equipo? Nosotros vamos escuela por escuela, las recorremos y hablamos con los docentes y con las y los estudiantes. Tenemos un Consejo Estudiantil por primera vez en la Provincia. Hablamos con las familias. Está claro que a la secundaria hay que darle un vuelco, hay que cambiarla. De 100 chicos que cursan terminan 60 en tiempo y forma y otros 20 tardan un tiempo más en recibirse y hay 20 que abandonan”.

“Hay problemas de aprendizajes y conocemos una secuencia dolorosa que la vemos todos los días en las escuelas: los chicos repiten una vez, insisten y vuelven a hacerlo, y si reopiten de nuevo, dejan la escuela. La secuencia es repitencia, repitencia y abandono. No abandonan todas las clases sociales, abandonan sólo algunos chicos de los sectores más vulnerables que no tienen acompañamiento.. Entonces contestamos esa pregunta anterior: tenemos que modificar la secundaria”.

“Tomamos un camino, que claro que puede ser discutible. No se está discutiendo la índole del camino. Aquellos que nos gobernaron de 2016 a 2019 no tomaron ningún camino.

“En otra época con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente Néstor Kirchner, tomamos la decisión de cambiar la Ley de Educación y hacer obligatoria la secundaria en la Argentina. Una Ley de financiamiento que llegó del 3 al 6 puntos del PBI dedicado a Educación, que todavía está vigente. Eso es lo que nosotros creemos como política educativa”.

“Pregunto con humildad ¿Qué marca le ha dejado a la educación el macrismo? ¿Qué le ha dejado de positivo a la educación bonaerense el vidalismo, qué cuestión que haya mejorado, qué inversión beneficiosa para el conjunto de los bonaerenses?. Este año hemos cambiado el diseño curricular del nivel Inicial, de la Educación de Adultos, de 8 profesorados de Educación Superior, de la Educación Especial, no es sólo la Secundaria. Cuando iniciamos la gestión del gobernador Kicillof teníamos 28 por ciento de escuelas primarias que tenían más de 4 horas de clases y este año vamos a tener 70 por ciento de escuelas primarias que tienen más de 4 horas de clase”.

“Entonces, no es una apuesta discursiva, decimos que nos importa la educación con más inversión detrás, con 25 mil nuevos cargos en la escuela secundaria, más de 2 mil profesionales en los equipos de orientación escolar, hemos recorrido todas las escuelas de la Provincia”.

“No proponemos el facilismo, nadie debe aprobar lo que no sabe, y el derecho es a estudiar, no a aprobar. En esta actualización, no hay alguien que no aprobando todas las materias vaya a tener la posibilidad de egresar del secundario”.

“Es falso aquello del siga, siga y que con el populismo cualquiera aprueba. No va a ser así y no lo pensamos así”.

“Las y los jóvenes de los sectores más carecientes tienen que tener un acompañamiento en el proceso de aprendizaje. Hay un problema en ese proceso y lo tienen los que menos tienen. Los que tienen más posibilidad lo pueden hacer con un refuerzo particular, pero no los que tienen pocos recursos. Están en soledad para prepararse en las materias y arreglarse como pueden y ese fracaso se admite como un fracaso natural”.

“Es una actualización que conlleva una inversión de 7 mil millones de pesos el primer año porque vamos a poner docentes que acompañen las trayectorias, equipos de acompañamiento para las y los estudiantes con discontinuidad con la asistencia. También hay que decir que no es cierto que no se acredite más, hay otro modo de hacerlo diferente a esa matriz original”.

“Validamos la aprobación de las materias porque es un reconocimiento al logro. Hoy un estudiante que tiene 12 materias, aprueba 9 y no aprueba 3, repite. Tenemos que reconocer las materias aprobadas y que no se vuelvan a recursar. Es un reconocimiento importante para las y los estudiantes. Cuando les reconocemos los logros y los acompañamos, están mejor”.

“Proponemos intensificar, invertir en tutores; además, la asistencia en el ciclo superior de este secundario, es más rigurosa. Hay más esfuerzo en esta propuesta que nosotros presentamos ante el Consejo General de Educación”.

“En algún sentido provocó una reacción pero en realidad es más esfuerzo para los chicos, más asistencia, más trabajo, pero también más Estado. Y para aquellos que dicen que “abandonan la repitencia y se desentienden”, les decimos que este Estado es un Estado que invierte en varios sentidos. Y los chicos van a estar más tiempo en la escuela y tendrán más procesos de intensificación”.

“Cuando alguien este mal en una materia lo vamos a ayudar a contra turno, con clases los sábados, con un profesor que lo acompañe y no van a estar los estudiantes en la soledad más dura tratando de solucionar lo que el sistema no les permite resolver”.

“Ninguno de los temas que salieron a la difusión por estas horas iban a ser implementados este año. Lo íbamos a hacer con tiempo y lo vamos a seguir trabajando con las escuelas, pero la verdad que esto se mete en el medio de una disputa electoral”.

“Resulta impactante que los que nada hicieron en educación nos indiquen el camino a seguir. En 2017 fue el presupuesto más bajo de educación en la Provincia en relación con su presupuesto general. En este año el presupuesto es 20 ciento más alto que en 2019 en términos reales. El presupuesto en obras es 435 por ciento mayor que el presupuesto 2019”.

“La gobernadora Vidal había pensado en construir jardines con el producido del juicio que le iba a hacer a las organizaciones gremiales. Resultado, no hubo jardines.

“Ese gobierno bajó el salario docente en un 20 por ciento, cerraron 33 escuelas rurales, dejaron 196 obras sin terminar y 1.900 escuelas con problemas de gas”.

“Tenemos convicción por nuestra propuesta y vamos a seguir y por eso dejamos la solicitud en el Consejo General. Vamos a seguir discutiendo y visitando las escuelas debatiendo con los directores, profesores, estudiantes para ver cuál es la mejor escuela bonaerense que nosotros podemos construir con la certeza de que la escuela secundaria tiene que cambiar. Y para ello debe haber discusiones profundas, generosas, que tengan densidad conceptual.