Con la cuarta ola confirmada, descartan confinamiento

COVID

Carla Vizzotti consideró que este nuevo rebrote se da en “una situación completamente distinta” por el impacto de la vacunación.

Luego de que los contagios de coronavirus se cuadruplicaran en menos de un mes, la ministra de Salud Carla Vizzotti confirmó que Argentina está entrando en una cuarta ola de la pandemia, aunque afirmó que este nuevo rebrote de casos se da en “una situación totalmente distinta” por el impacto de la vacunación y por eso descartó un confinamiento.

“Estamos empezando en la Argentina una cuarta ola de Covid-19 que nos encuentra en una situación totalmente distinta”, indicó Vizzotti . “Gracias a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal, tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”, agregó.

Vizzotti atribuyó, además, que la vacunación la posibilidad de “seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”. Esto estuvo en línea con declaraciones que la ministra había hecho el domingo, al rechazar cambios en la apertura de actividades. “No hay posibilidad de nuevos cierres”, sostuvo.

También afirmó que “no hay ninguna posibilidad de que no haya Covid sobre todo con las nuevas variantes que tienen mucha más transmisibilidad”. Y añadió: “La estrategia de la mayoría de los países del mundo es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muerte, sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”.