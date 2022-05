CON EJE EN LA INSEGURIDAD, RODRÍGUEZ LARRETA Y SANTILLI RECORRIERON LA MATANZA

El jefe de Gobierno porteño y el diputado nacional mantuvieron reuniones con vecinos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil en La Matanza y centraron su agenda en la inseguridad.

Larreta y Santilli comenzaron la jornada junto al concejal de La Matanza Toty Flores. Primero mantuvieron un mano a mano en Laferrere con el policía Diego Acevedo, quien hace meses denuncia que sufre todo tipo de robos, daños y actos vandálicos en su casa y su vehículo.

Luego realizaron una caminata por el centro comercial de Laferrere, donde conversaron con dueños de una veterinaria y un gimnasio. Más tarde Larreta se trasladó a Gonzalez Catán para visitar una cooperativa y recorrer el barrio.

“En todos lados, los vecinos y los comerciantes dicen que la gente que después de las siete de la tarde no puede salir a la calle. También nos cuentan que hay varias zonas todavía se inundan. Todo frente a un gobierno municipal que está hace 38 años, que son los mismos, y no han solucionado los problemas” sostuvo Larreta sobre su recorrida. “Yo vengo a escuchar y conocer la realidad. La buena noticia es que veo mucha vocación de cambio y eso me entusiasma.” agregó el mandatario de Juntos por el Cambio.

Santilli a la vez afirmó: «El kirchnerismo no tiene decisión política para combatir la delincuencia. Tampoco hay planificación ni una visión clara y contundente de cómo bajar los delitos, cómo enfrentar el avance de los narcos y las mafias. La inseguridad está creciendo día a día en la Provincia y el gobernador está ausente»

El diputado nacional continuó su recorrida: se reunió con los trabajadores de la empresa Manaos en Virrey del Pino y participó de un almuerzo con empresarios de la zona, junto al dirigente territorial Hernán Berisso.

Finalmente, se sumaron a la recorrida el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, la dirigente de Juntos Florencia Arietto y el concejal de La Matanza Jorge Lampa, quienes se reunirán con pastores evangélicos de González Catán y visitarán a familiares de Roberto Sabo, el kioskero de Ramos Mejía asesinado hace seis meses.