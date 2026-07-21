Comenzó la plantación de especies nativas en la Nueva Bajada de City Bell

Avanza la obra de la nueva bajada de la Autopista Bs. As.- La Plata y, como parte del compromiso ambiental de AUBASA, «iniciamos el Plan de Restauración Ambiental. Por cada árbol removido (principalmente especies exóticas), se plantarán 5 ejemplares nativos. En total, se incorporarán 286 ejemplares que potenciarán la biodiversidad y crearán un ‘camino parque’ integrado al entorno», indicaron desde AUBASA.

De esta forma compensamos y mejoramos el patrimonio verde del sector, priorizando siempre el cuidado ambiental», expresó José Arteaga, presidente de AUBASA.

Además, Artega agradeció al CEAMSE «por donar más de cincuenta ejemplares de especies nativas, lo que permitió triplicar la cantidad de árboles previstos para plantar en la nueva bajada de City Bell, gracias a la gestión de la Gerencia de Sustentabilidad», según expresó en la red social X.