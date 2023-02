Comenzaron las actividades del ciclo en los Jardines Maternales para 300 niños y niñas

Dieron inicio las actividades del ciclo de adaptación para bebes y niños en los jardines maternales municipales N° 1, 2 y 3, mientras que por la tarde hicieron lo propio aquellos que asistirán en el turno vespertino. Alrededor de 300 niños y niñas mercedinas comenzaron el año lectivo.

La Coordinadora de Educación Municipal Pamela Herrera, se refirió al inicio del ciclo de actividades del período de adaptación de los más pequeños.

«Luego de un sencillo acto de inicio de clases, en este primer día se llevó a cabo una actividad compartida con un familiar de referencia, para que ambos, el pequeño y el familiar, conozcan a las maestras, el entorno y la metodología de trabajo. Al finalizar la jornada los nenes se llevaron un souvenir como recuerdo de su primer día», contó.

La jornada de adaptación se extenderá a 45 minutos, durante los cuales los niños también estarán acompañados por un familiar, quedándose solos por un lapso de una hora a partir del miércoles. Durante este período el familiar no se retirará de la escuela, sino que se quedará en las inmediaciones, no dentro del aula, ante la eventualidad de que el niño extrañe y llore, así el tiempo de espera no es tan traumático.

«A partir de la semana que viene, dependiendo de la adaptación de cada uno, ya habrán chicos que podrán quedarse solos durante dos horas» indicó la funcionaria, aclarando «la idea es avanzar de manera progresiva para que en marzo ya puedan quedarse las cuatro horas sin necesidad de estar acompañados por algún familiar».

La matrícula total de este año es de unos 300 alumnos entre los tres jardines, con un staff de más de sesenta docentes y auxiliares, para poder afrontar todas las necesidades de los niños.