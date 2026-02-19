Comedores de Mercedes formalizaron su constitución legal

En un gran paso para la organización comunitaria local, la Red de Comedores de Mercedes formalizó oficialmente su constitución legal.

El anuncio se dio luego de una reunión clave entre referentes del espacio y autoridades, consolidando una estructura que hasta el momento operaba de forma articulada pero sin el marco jurídico que hoy tienen.

El nuevo estatus institucional acerca a la Red al acceso a programas de asistencia, la firma de convenios y la recepción de donaciones de manera directa, garantizando una mayor transparencia en el manejo de los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Fortalecimiento del trabajo en red

Desde la organización compartieron imágenes del encuentro donde se selló la documentación, destacando que este proceso es el fruto de un esfuerzo sostenido por profesionalizar la labor social en los barrios.

La Red, que agrupa a diversos comedores y merenderos del partido de Mercedes, busca con esta medida:

* Mayor transparencia: Garantizar ante la comunidad y los aportantes el destino de cada recurso.

* Gestión directa: Capacidad para interactuar con organismos provinciales y nacionales bajo un marco legal propio.

* Sostenibilidad: Asegurar la continuidad de la asistencia alimentaria a través de una estructura jurídica sólida que trascienda las gestiones individuales.

La formalización de la Red de Comedores llega en un momento donde la articulación entre el sector social y el acompañamiento técnico resulta vital para dar respuesta a la demanda alimentaria creciente. Con este avance, Mercedes refuerza su tejido social mediante instituciones que apuestan a la legalidad como herramienta de crecimiento y servicio.