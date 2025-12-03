Colegio de Nutricionistas bonaerense: aprobación unánime de su gestión y proyectos históricos

El Colegio de Nutricionistas de PBA, celebró con éxito su 19ª Asamblea Anual Ordinaria, consolidando un fuerte respaldo a su gestión y un espacio clave para el debate profesional.

El encuentro reunió a colegas de todas las regiones, marcando una jornada de participación activa y construcción colectiva, destacando su carácter completamente federal.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la aprobación de la Memoria y el Balance correspondientes al período 2024/2025, por una abrumadora mayoría de las y los colegas presentes, sin registrar votos en contra. La Asamblea, en su pleno, permitió poner en consideración la gestión frente a diferentes miradas, considerando la heterogeneidad y diversidad de la provincia de Buenos Aires en torno al ejercicio profesional.

Más allá de los aspectos formales, la asamblea sirvió como un valioso espacio de encuentro entre colegas. Las y los profesionales compartieron miradas, experiencias y analizaron los desafíos que enfrenta el ejercicio nutricional en el vasto territorio bonaerense.

“Esta jornada fue un hecho histórico para nuestra institución, no solo por el respaldo unánime a nuestra gestión, sino por los importantes logros que pudimos concretar y ordenar”, sostuvo la presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, Laura Salzman. Y destacó: “Finalmente conseguimos ordenar la escrituración de nuestra sede histórica de calle 11 y logramos avanzar con la construcción de la casa que compramos para nuestra futura sede

Salzman también señaló que sigue creciendo la matrícula, “lo que claramente refleja el fortalecimiento de nuestro colectivo profesional”. Desde la institución también señalaron que “estos intercambios fortalecen la cohesión del colectivo profesional y enriquecen el desarrollo de políticas institucionales orientadas a mejorar la calidad del trabajo nutricional en la provincia”.

Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de mantener espacios democráticos, transparentes y participativos. El objetivo es consolidar una profesión firmemente comprometida con la salud pública, la ética y, fundamentalmente, con garantizar el acceso a una alimentación adecuada para toda la comunidad bonaerense.

La 19ª Asamblea Anual Ordinaria no solo cerró un ciclo de gestión con un contundente aval, sino que también revitalizó el compromiso del Colegio con sus matriculados y con el bienestar nutricional de la población de la provincia, marcando un hito en la expansión y ordenamiento de su patrimonio.