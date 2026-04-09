Colegio de Martilleros de PBA: Colao asumió un nuevo periodo (2026–2028)

SOCIEDAD

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante su proceso de renovación de autoridades.

El mismo, resultó en la ratificación unánime de su Mesa Directiva. El mercedino Luis Eusebio Colao fue reelecto en su puesto.

El equipo que acompañará a Colao en este nuevo período mantiene su estructura de trabajo, quedando conformado así:

■ Presidente: Luis Eusebio Colao

■ Vicepresidente: Alfredo Lavalle

■ Secretario: Esteban Corrales

■ Tesorero: Nahuel Gangoiti

Tras el acto formal de asunción de autoridades, se destacó la importancia de la unidad de los colegios departamentales para sostener el prestigio de la profesión. Sobre esta “nueva” gestión proyectan continuar con los visibles programas de capacitación y la optimización de los beneficios de la Caja de Previsión, pilares fundamentales para los miles de corredores y martilleros matriculados en toda la PBA.