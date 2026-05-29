Colegio de Abogados de Mercedes festejará su 110° aniversario

SOCIEDAD

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes (CADJM) celebra su 110° aniversario.

El lunes 22 de junio se realizará el inicio de la semana de actividades académicas, culturales y de debate profesional.

El programa completo, diseñado para convocar tanto a matriculados como al público general, abordará desde el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio del derecho hasta expresiones artísticas tradicionales.

Comienzo: será el lunes 22 a las 14:30 hs, donde se llevará a cabo la jornada virtual “Agentes IA y ejercicio profesional”, a cargo del Dr. Gastón Bielli a través de la plataforma Zoom. Este encuentro requerirá inscripción previa y buscará analizar el marco regulatorio y los desafíos prácticos que la inteligencia artificial impone en la labor de los letrados en la actualidad.

El cronograma continúa el martes 23 a las 20:00 hs. con una propuesta de fuerte impronta cultural y de acceso libre y gratuito. Se presentará el Fundamento Coplero «Romance de la muerte de Juan Lavalle», una obra con textos de Ernesto Sábato y música de Eduardo Falú. La cita será presencial en el Salón «Dr. A. Acuña Anzorena», ubicado en la sede institucional de calle 24 N° 705.

Por su parte, el miércoles 24 la actividad se desdoblará en dos segmentos. En primer lugar, a las 14:30 hs. y vía Zoom (con inscripción previa), los doctores F. Marcos y M. Cherubini disertarán sobre “Derecho Civil y Comercial – Derecho Procesal”. Más tarde, a las 19:00 hs., la presencialidad regresará al Salón “Dr. A. Acuña Anzorena” con la presentación del libro “Justicia, levántate y anda”, a cargo del Dr. Horacio A. Vero, en un evento libre y gratuito.

El viernes 26 de junio culminarán las últimas actividades del programa. A las 13:00 hs, el Dr. Gustavo Franceschetti encabezará la conferencia “Aspectos prácticos del juicio por jurados”, marco en el cual también se presentará la obra literaria “Juicio por Jurados en Argentina.

Finalmente, la celebración culminará ese mismo viernes a las 19:00 hs. en el salón principal de calle 24 con una nueva función del ciclo Universo Cine. En esta oportunidad, se proyectará el clásico cinematográfico “A la hora señalada” (High Noon, 1952), dirigido por Fred Zinnemann y protagonizado por Gary Cooper y Grace Kelly. Al igual que el resto de los encuentros culturales de la semana, la entrada será libre y gratuita.