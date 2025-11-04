COKIBA IMPULSA INVESTIGACIONES Y OFRECE CAPACITACIONES PARA FORTALECER EL EJERCICIO PROFESIONAL

Como un pilar fundamental para reafirmar el compromiso con la formación académica y científica, el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires (CoKIBA) ofreció durante 2025 más de 27 capacitaciones en las que 400 profesionales de la kinesiología participaron de las distintas propuestas que estuvieron a cargo de 40 docentes y especialistas.

Y continuando con el apoyo y acompañamiento a la investigación en Kinesiología, este año fueron seleccionados cuatro proyectos como ganadores para desarrollar sus propuestas orientadas a generar nuevos conocimientos y fortalecer la práctica desde la evidencia científica.

“Entendemos que el fortalecimiento de la kinesiología se construye desde el conocimiento, la investigación y la capacitación permanente.

Formar, investigar y especializarse son tres caminos hacia el crecimiento profesional”, aseguró Pablo Dolce , presidente del CoKiba.

Como parte de esta política de capacitación y formación, la entidad que agrupa a los profesionales de toda la provincia puso en marcha el programa “Cokiba Investiga”.

Se trata de una iniciativa de la institución que promueve la investigación científica kinésica, ofreciendo apoyo económico, asesoramiento metodológico y acompañamiento personalizado a quienes deseen desarrollar un proyecto propio.

“La investigación científica es un pilar esencial para el crecimiento de la profesión, aseguró Dolce.

Sin embargo, requiere tiempo, recursos y guía especializada. Por eso, desde CoKiBA se brinda acompañamiento integral a los colegas investigadores. En 2025 se llevó adelante la tercera edición del programa.

Durante este año los formadores de CoKiba realizaron cursos, jornadas, webinars gratuitos (seminarios web), ateneos y formaciones, con el objetivo de acercar herramientas teóricas y prácticas que fortalezcan el desarrollo profesional de los kinesiólogos de Buenos Aires y de todo el país.

Las actividades abordaron diversas temáticas, desde pediatría, salud respiratoria hasta ultrasonografía, kinesiología dermatofuncional, ergonomía, hidroterapia y salud de la mujer, entre otras. Además, se destacan iniciativas como el Curso de Rehabilitación Respiratoria y la Jornada en Pediatría que superaron las expectativas en la inscripción, reafirmando el interés de la comunidad profesional por la formación continua.

Las capacitaciones se realizaron en modalidad presencial, virtual y mixta, garantizando el acceso a colegas de toda la argentina e incluso a quienes residen en el exterior.

A continuación se detallan los sitios y páginas online donde se puede acceder a mayor información sobre estas iniciativas de formación que promueve CoKiba.

CoKiBA INVESTIGA:

Más información:

https://www.cokiba.org.ar/cokiba-investiga-2025

https://www.instagram.com/p/DPPlapXD8UF/?img_index=1

Especialidades: jerarquizar la profesión a través de la formación

Desde CoKIBA explicaron que la especialización profesional permite alcanzar un nivel avanzado de conocimientos en áreas específicas de la kinesiología, mejorando la calidad de atención, ampliando las oportunidades laborales y promoviendo el desarrollo docente y científico. Con ese objetivo, CoKiBA trabaja permanentemente en la creación de nuevos convenios con universidades que amplíen la oferta académica para sus matriculados. En el marco del convenio CoKiBA-UBA, este año se dictaron las especialidades en Kinesiología Deportiva, Kinesiología Pediátrica y Neonatal, Kinesiología en Ortopedia y Traumatología y Kinesiología Intensivista, con una gran convocatoria. Además, ya se proyecta para 2026 la incorporación de tres nuevas especialidades, entre ellas psicomotricidad. A su vez, el convenio de colaboración con la Universidad del Gran Rosario (UGR) permite el reconocimiento de posgrados realizados en esa casa de estudios, generando más oportunidades de formación de excelencia. Las propuestas incluyen:

Especialización en Kinesiología y Fisioterapia del Deporte; Maestría en Reentrenamiento Deportivo y Prevención de Lesiones.

Especialización en Kinesiología y Fisioterapia en Ortopedia y Traumatología; Maestría en Kinesiología y Fisioterapia Musculoesquelética. ● Especialización en Kinesiología y Fisioterapia Neurológica; Maestría en Kinesiología y Fisioterapia Neurológica.

Maestría en Kinesiología y Fisioterapia Cardiorespiratoria. Con estas acciones CoKiBA reafirma su compromiso con la jerarquización de la profesión y con el fortalecimiento del conocimiento científico aplicado a la práctica cotidiana.

Más información:

https://www.cokiba.org.ar/actualidad/especialidades-2024-04-29-

https://www.cokiba.org.ar/actualidad/consejo-directivo/nuevas-

https://www.instagram.com/p/DML56TSJXqA/?img_index=1

Capacitaciones: actualización continua para un ejercicio profesional de calidad

Más información: https://www.cokiba.org.ar/agenda-2025