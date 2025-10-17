Cinco nuevas medallas para Mercedes en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025

La directora Mariana Saboredo, desde el área de deportes, manifestó la “enorme alegría que significa no sólo para quienes subieron al podio, sino para toda la delegación ver que más competidores de nuestra ciudad obtuvieron medallas”.

Saboredo también remarcó “más allá de las victorias, que son lindas, es realmente muy gratificante ver cómo comparten esta experiencia tan significativa”.

La delegación mercedina continúa destacándose en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollan en Mar del Plata bajo la organización del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Acompañados por los equipos de la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura, los representantes locales sumaron una gran cosecha en el segundo día de competencia: cinco nuevas medallas en distintas disciplinas.

El medallero del miércoles se abrió con Salvador D’Andrea, quien logró la medalla de bronce en Salto en Largo, al conseguir la tercera mejor marca de su categoría. Luego, el equipo sub 18 del CEF N°40 obtuvo la medalla de plata en Gimnasia Artística, tras una destacada actuación grupal.

En Natación PCD, Adriana Nogare consiguió la medalla de oro en los 50 metros espalda, mientras que Ana Paula De Antoni Niell se llevó el bronce en Salto en Largo PCD. El cierre dorado del día estuvo a cargo de Sofía Oderigo, quien se impuso en su prueba de 50 metros espalda (Natación PCD), alcanzando así el segundo oro para la ciudad en la jornada.

En Básquet 3×3 masculino sub 14, Mercedes se recuperó de su debut y venció a Bahía Blanca por 21-11, mostrando un gran nivel colectivo. En Cesto 3×3 sub 16, el equipo mercedino cayó ante Bolívar (10-4) y mañana cerrará su participación frente a La Plata, sin chances de clasificación.

En Pesca sub 18, compitió Valentino De Cuadro, mientras que en Tenis de Mesa sub 14 masculino no federado, Bautista Cerverizzo venció a Santiago Veiga de Cañuelas por 3-1. En la categoría PCD +18 masculino no federado, Elvio Pereyra cayó ante el representante de General Villegas (3-1), pero mantiene posibilidades de pasar a la siguiente ronda.

En Patín artístico sub 13 femenino libre (primera C), Emma Ventrieri finalizó quinta entre 18 competidoras, mientras que en Fútbol Tenis sub 18 femenino libre, la dupla Agustina Godoy y Lola Patrone ganó en dos sets y está muy cerca de la clasificación.

En Softbol sub 14 mixto (escolar no federado), los representantes del Instituto Padre Ansaldo cayeron ante Dolores (10-7). En tanto, el equipo sub 18 masculino libre logró una valiosa victoria por 9-4 frente a Berazategui.

En Tenis, Felipe Flores representó a Mercedes en la categoría sub 14 masculino promocional single, mientras que en dobles sub 14 masculino, Emanuel Lucero y Federico Aguirre fueron superados por Lobos (2-0). En sub 16 masculino promocional single, Aron Casenave ganó su segundo partido frente a La Matanza (6-4, 6-2) y llega con chances firmes de clasificar.

Dentro del Atletismo PCD, el fútbol PCD intelectual +17 libre nivel C terminó empatando con San Miguel, ubicándose primero en su zona, mientras que el sub 16 libre nivel C cayó ante General Las Heras, quedando sin posibilidades de medalla. En Natación PCD sub 14 masculino libre 25 metros, Santino Montenegro finalizó 12° entre 16 competidores.

Las adultas mayores Ana María González y Regina Barrios clasificaron a la final de Caminata libre, que se disputará el viernes a las 15:00. En Bochas femenino libre, Beatriz Locampo y Alejandra Pérez ganaron su segundo partido ante Roque Pérez. En Sapo masculino, Daniel Alzugaray no logró superar la fase de grupos, mientras que en Pesca adultos mayores, Hugo Oliva continúa con chances de medalla tras una destacada jornada.

En Tejo mixto, la pareja Victorio Chávez – Carmen Ponce cerró su participación con una derrota frente a Coronel Dorrego. En Fútbol Tenis intergeneracional, Luis y Lautaro Gianaschi perdieron su primer partido, aunque mantienen chances de clasificación tras sumar puntos en el anterior encuentro.

En la disciplina Damas, Mario Denza ganó en la segunda jornada y avanzó de ronda. En Tenis de Mesa adultos mayores, Jorge Mustoni cayó por 3-1 ante Mar Chiquita, quedando sin posibilidades de clasificar.

La delegación cultural también tuvo presencia en el segundo día de competencia. En Stand Up libre, Mateo Rosito se presentó en el Museo del Mar, a la espera de los resultados que se darán a conocer el viernes. En Freestyle Rap sub 15 libre, Joaquín Suárez superó los octavos de final, pero no logró avanzar a semifinales.

Con entusiasmo, compromiso y un alto nivel de competencia, la delegación mercedina sigue dejando su huella en cada jornada de los Juegos Bonaerenses 2025, representando con orgullo a la ciudad en esta gran fiesta del deporte y la cultura bonaerense.